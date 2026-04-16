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Estreia da Seleção Feminina impulsiona audiência do Grupo Globo

22 milhões de pessoas acompanharam partida em transmissão multiplataforma

Giselly Correa Barata
Cuiabá (MT)
Dia 16/04/2026
16:50
Seleção Feminina em campo na estreia da Fifa Series. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
imagem cameraSeleção Feminina em campo na estreia da Fifa Series. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
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A estreia da Seleção Feminina na Fifa Series combinou desempenho em campo e alcance de público. A goleada por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul impulsionou a audiência da Grupo Globo, que atingiu mais de 22 milhões de pessoas em transmissão multiplataforma, o que evidencia o crescimento do interesse pela modalidade no país.

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Exibida na TV aberta, a partida registrou audiência 10% superior e alcance 38% maior do que o clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão masculino, transmitido dias antes. O jogo da Seleção também foi o programa de maior alcance entre o público jovem, de 18 a 34 anos, reforçando o crescimento do futebol feminino entre novas gerações.

A Globo volta a transmitir a Seleção Feminina em TV aberta neste fim de semana, com a partida entre Brasil e Canadá, pela Fifa Series, marcada para este sábado (18), às 21h30 horário local e 22h30 horário de Brasília.

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Campanha da Seleção Brasileira na Fifa Series

O Brasil lidera a Fifa Series Feminina, com duas vitórias em dois jogos. Na estreia, o time venceu a Coreia do Sul por 5 a 1, gols de Ary Borges, Ludmila, Dudinha, Kerolin e Tainá Maranhão.

O bom desempenho que se repetiu no segundo jogo, contra a Zâmbia, vencido por 6 a 1 pelas brasileiras. Os gols brasileiros foram marcados por Yasmim, Tainá Maranhão, Angelina, Raíssa Bahia, Kerolin e Vitória Calhau, e Barbra Banda balançou as redes para as zambianas. Agora, decide o título diante das canadenses, que também venceram dois jogos.

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