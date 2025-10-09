O técnico Arthur Elias realiza nesta quinta-feira (9), às 13h (de Brasília), a primeira convocação da Seleção feminina após a conquista da Copa América Feminina, visando os amistosos contra Itália e Inglaterra, marcados para 25 e 28 de outubro.

Entre as principais dúvidas estão Marta, que não joga desde 19 de setembro, e Kerolin, que segue no Brasil se recuperando de lesão.

O Lance! analisou as possíveis novidades que podem aparecer na lista do treinador.

Quem pode pintar na Seleção feminina

Debinha (Kansas City)

A veterana Debinha, do Kansas City, vive grande fase na equipe norte-americana e pode retornar à Seleção já nesta convocação. Cortada em maio por lesão, a atacante está recuperada e soma sete gols e uma assistência em 19 partidas. Em setembro, sua equipe conquistou a marca de melhor campanha na fase classificatória da NWSL, a liga norte-americana.

Debinha, atacante do Kansas, time da NWSL. (Foto: Kansas/Divulgação)

Isabela (PSG)

Ex-Cruzeiro, a lateral-direita Isabela ganhou destaque no vice-campeonato da Raposa no Brasileirão Feminino, com três gols e duas assistências em 20 partidas. O desempenho chamou atenção do PSG, pelo qual já soma dois jogos. Ela já foi treinada por Arthur Elias no Corinthians e tem passagem pela Seleção Brasileira sub-17, mas ainda não recebeu convocação para a equipe principal.

Isabela assinou com o PSG até 2028 (Foto: Reprodução/PSG)

Gi Fernandes (Corinthians)

A lateral do Corinthians, Gi Fernandes, é formada na base do Santos e atua como lateral, ala e até meia, mostrando presença defensiva e capacidade ofensiva rara para a posição. Até agora, são 28 jogos pelo Corinthians, com 3 gols e 7 assistências. Ela disputa a Libertadores da América pelo Timão e foi uma das indicadas no quadro 'Olho nela, Arthur', do Lance!, que analisa atletas em grande fase para a Seleção feminina.

Gi Fernandes comemora gol pelo Corinthians contra o Cruzeiro na final do Brasileirão Feminino (Foto: Cris Mattos/Staff Images Woman/CBF)

Brena (Palmeiras)

Aos 28 anos, a meia Brena, do Palmeiras, vive grande temporada pelo Palmeiras, onde se consolidou como peça-chave ao lado de Amanda Gutierres e Tainá Maranhão, formando o “trio perfeito” do Verdão. Com passagens por Vasco, Flamengo, Centro Olímpico, Avaldsnes IL (Noruega) e Santos, Brena mantém rendimento alto e segue como candidata a novas convocações. Ela também foi analisada no 'Olho Nela, Arthur'.

Brena comemora gol pelo Palmeiras. (Foto: Fábio Menotti/Palmeiras)

Nicole

A goleira Nicole, do Corinthians, venceu a concorrência de Lelê e Kemelli, somando 24 jogos pelo clube nesta temporada. Conhecida por sua habilidade em defender pênaltis, a atleta já vestiu a camisa das seleções de base da Amarelinha e chegou a ter oportunidade com Pia Sundhage. Em entrevista ao Lance!, Nicole afirmou que sonha com uma convocação para a equipe de Arthur Elias.

Goleira Nicole, do Corinthians, vive grande fase. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

Também merecem chances...

Duas jovens jogadoras também merecem atenção de Arthur Elias para a Seleção Brasileira. A goleira Yanne, de 22 anos, do Bahia, foi titular absoluta sob comando de Felipe Freitas, ajudando a equipe a chegar às quartas de final do Brasileirão Feminino e à semifinal da Copa do Brasil Feminina.

Yanne em campo pelo Bahia (foto: Reprodução/Instagram)

Já Tainá Maranhão, ponta dribladora do Palmeiras, vive grande fase em 2025, com oito gols e oito assistências em 29 partidas, mostrando talento ofensivo e consistência que podem render oportunidades na Amarelinha.