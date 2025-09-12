Seleção Feminina confirma amistoso com campeã europeia

A Seleção Brasileira Feminina irá enfrentar a Inglaterra na penúltima Data Fifa do ano. O confronto acontecerá em 25 de outubro no Etihad Stadium, em Manchester, e colocará frente a frente as atuais campeãs da Copa América e da Eurocopa.

Apesar disso, o jogo será apenas amistoso e não terá o caráter de “Finalíssima”, como aconteceu em 2023. Na ocasião, Brasil e Inglaterra empataram por 1 a 1 em Wembley. Nos pênaltis, as inglesas acabaram levando a melhor. Mais de 83 torcedores acompanharam àquela partida no lendário estádio inglês.

A confirmação do amistoso da Seleção Brasileira Feminina foi feita pela CBF na manhã desta sexta-feira (12). A entidade informou que a convocação será feita em 9 de outubro, em Miami, em novo escritório aberto pela entidade.

— Será um ótimo desafio para nós. A seleção da Inglaterra vive um grande momento, é a atual bicampeã europeia e vice-campeã mundial. Então, jogar contra elas, que formam um time bastante maduro, será excelente para nossas atletas e estou muito satisfeito por termos essa oportunidade logo após nossa conquista da Copa América — declarou Arthur Elias, técnico da Seleção Feminina, em comunicado divulgado pela CBF.

No anúncio do amistoso com a Inglaterra, a confederação também informou que, dessa forma, "fica descartada" a realização de uma nova edição da Finalíssima.

Seleção Feminina se reunirá também em novembro

A última Data Fifa do ano no futebol feminino acontece em novembro. Ainda não há definição de como a Seleção Brasileira utilizará o período, se com amistosos ou com um novo período de treinamentos. O Brasil já está em preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada pela primeira vez no País.