imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Seleção Feminina confirma amistoso com campeã europeia

Confronto acontecerá em Manchester, em outubro

Seleção Brasileira Feminina irá enfrentar as inglesas
imagem cameraJogo será reedição da Finalíssima de 2023 (Foto: Thais Magalhães/CBF)
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
08:49
  Mais Notícias

A Seleção Brasileira Feminina irá enfrentar a Inglaterra na penúltima Data Fifa do ano. O confronto acontecerá em 25 de outubro no Etihad Stadium, em Manchester, e colocará frente a frente as atuais campeãs da Copa América e da Eurocopa.

➡️Fique por dentro de tudo o que acontece no futebol feminino!

Apesar disso, o jogo será apenas amistoso e não terá o caráter de “Finalíssima”, como aconteceu em 2023. Na ocasião, Brasil e Inglaterra empataram por 1 a 1 em Wembley. Nos pênaltis, as inglesas acabaram levando a melhor. Mais de 83 torcedores acompanharam àquela partida no lendário estádio inglês.

A confirmação do amistoso da Seleção Brasileira Feminina foi feita pela CBF na manhã desta sexta-feira (12). A entidade informou que a convocação será feita em 9 de outubro, em Miami, em novo escritório aberto pela entidade.

— Será um ótimo desafio para nós. A seleção da Inglaterra vive um grande momento, é a atual bicampeã europeia e vice-campeã mundial. Então, jogar contra elas, que formam um time bastante maduro, será excelente para nossas atletas e estou muito satisfeito por termos essa oportunidade logo após nossa conquista da Copa América — declarou Arthur Elias, técnico da Seleção Feminina, em comunicado divulgado pela CBF.

No anúncio do amistoso com a Inglaterra, a confederação também informou que, dessa forma, "fica descartada" a realização de uma nova edição da Finalíssima.

Seleção Feminina se reunirá também em novembro

A última Data Fifa do ano no futebol feminino acontece em novembro. Ainda não há definição de como a Seleção Brasileira utilizará o período, se com amistosos ou com um novo período de treinamentos. O Brasil já está em preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada pela primeira vez no País.

Brasil venceu Bolívia por 6 a 0 com três gols de Kerolin. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
Seleção Feminina conquistou recentemente a Copa América (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)

