A Ferroviária está próxima de vencer a disputa e garantir uma das joias do futebol nordestino. A atacante Tainá, destaque do Fortaleza, está próxima do clube de Araraquara, conforme apuração exclusiva do Lance!.

A jogadora vinha sendo monitorada por clubes do Brasil e também do exterior, inclusive o Corinthians, mas o desfecho foi positivo para as Guerreiras Grenás.

Os detalhes finais, como tempo de contrato, seguem em discussão pelas partes envolvidas. Apesar do Fortaleza ter voltado atrás na desistência na Série A1, o futuro de Tainá não será no estado do Ceará, conforme já havia antecipado o Lance!.

A Locomotiva apresentou um projeto de carreira estruturado, que agradou ao staff da atleta, com vínculo mais longo (entre três e quatro anos) e histórico consolidado no desenvolvimento de jovens jogadoras.

Formada nas categorias de base do Doce Mel e do próprio Fortaleza, Tainá construiu uma trajetória de crescimento acelerado. O auge veio em 2025, quando a atacante empilhou gols tanto no Sub-20 quanto no profissional: foram 19 gols em 19 jogos, números que a colocaram no radar do mercado e reforçaram seu status de atleta em franca ascensão.

Tainá nas categorias de base da Seleção Brasileira

Além do desempenho pelos clubes, Tainá também figura com frequência nas convocações da Seleção Brasileira Sub-20, comandada por Camilla Orlando.

A atacante, inclusive, está na lista divulgada nesta terça-feira (6) para o último período de preparação antes do Sul-Americano da categoria, o que reforça o bom momento vivido pela jogadora. A lista final de quem seguirá para o torneio continental será divulgada ainda no mês de janeiro.

