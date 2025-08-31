A goleira Nicole foi destaque do empate entre Corinthians e São Paulo, neste domingo (31), que garantiu as Brabas em mais uma decisão do Brasileirão Feminino. Aos 25 anos, a arqueira brilhou ao defender o pênalti cobrado por Bruna Calderan e fez defesas importantes que impediram a vitória do Tricolor, confirmando a nona final da história alvinegra.

Titular na ausência de Lelê, recém-recuperada de lesão, Nicole tem mostrado segurança e regularidade no gol do Corinthians. Após a classificação, ela destacou a importância do momento.

— Eu sempre assisti o Corinthians chegar a todas as finais. Sempre admirei esse time e sonhei em jogar aqui. Estar na minha segunda final consecutiva vestindo essa camisa é um privilégio muito grande — afirmou ela.

Na Copa do Brasil, as Brabas contaram com Nicole para passar, nos pênaltis, pelo Cruzeiro. A goleira falou sobre o peso de substituir uma referência do clube e como tem buscado escrever sua própria trajetória no Parque São Jorge.

— Cheguei em um momento difícil, de mudanças, e com a responsabilidade de substituir a Lelê, que tem uma história enorme aqui. Não é fácil, mas acredito muito no trabalho, que leva longe e faz conquistar coisas grandes. Estou construindo a minha própria história e ganhando o respeito da torcida ao longo das partidas — disse.

Nicole, do Corinthians, fala sobre Seleção Brasileira

Com defesas decisivas e regularidade, Nicole já começa a chamar atenção para voos maiores. Ela já vestiu a camisa de seleções de base da amarelinha, e sonha com uma convocação para a equipe principal. Questionada sobre a amarelinha, foi direta.

— Todo atleta sonha com Olimpíada e Copa do Mundo. Se a convocação vier, será consequência do trabalho que faço aqui. Meu foco é manter esse nível e seguir ajudando o Corinthians — completou.

Agora, Nicole se prepara para mais uma final com as Brabas, que buscam manter a hegemonia no futebol feminino brasileiro. As finais estã previstas para os dias 7 e 14 de setembro, com mando de campo do jogo de volta do Corinthians.