Time de Debinha, Zaneratto e Lorena bate recorde na NWSL

Neste sábado (20), o KC Current fez história na National Women's Soccer League (NWSL) ao conquistar o NWSL Shield, troféu concedido à equipe com melhor campanha na fase classificatória, com cinco rodadas de antecedência. Trata-se de um recorde na liga americana.

continua após a publicidade

A vitória por 2 a 0 sobre o OL Reign, em Kansas City, sacramentou a liderança e colocou o time na rota de outro feito: superar a marca de mais pontos na fase classificatória, atualmente em 60, recorde do Orlando Pride.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Brasileiras no KC Current

O time do Kansas conta com três brasileiras no elenco: as atacantes Debinha e Bia Zaneratto, e a goleira Lorena.

Lorena também defende a Seleção Brasileira e foi campeã em julho. No Brasil, ela defendeu Bangu, Centro Olímpico, Sport e Grêmio e está em sua primeira temporada pelo clube norte-americano.

continua após a publicidade

Bia Zaneratto, por sua vez, tem longo histórico na Amarelinha, mas não tem sido convocada por Arthur Elias. A camisa nove está no KC Current desde 2024, depois de deixar o Palmeiras, seu último clube no Brasil.

Mais experiente do trio, Debinha, de 33 anos, foi cortada da Copa América por lesão e ainda não voltou à lista de Arthur Elias. Ela está no clube desde 2023.

continua após a publicidade

➡️ ‘Faz teu nome, Gutigol’: entenda homenagem do Palmeiras à artilheira do time feminino

Próximos desafios na NWSL

Além do título do Shield, o KC Current garantiu classificação antecipada para os playoffs, que começam em 7 de novembro, e terá vantagem do mando de campo na primeira rodada.

Com 53 pontos somados até agora, o KC Current ainda mira o recorde histórico de pontos na fase classificatória, que seria a cereja do bolo antes da pós-temporada. Enquanto isso, as outras 13 equipes da NWSL seguem na briga pelas sete vagas restantes nos playoffs.