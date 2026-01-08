Fortaleza perde prazo e não disputará o Brasileirão Feminino em 2026

O Fortaleza está fora oficialmente das disputas do Brasileirão Feminino de 2026. O clube perdeu o prazo de inscrição estabelecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para confirmar a participação e, com isso, não poderá entrar em campo para as disputas que começam no dia 15 de fevereiro e vão até 10 de outubro.

Fortaleza e R4 chegaram a encaminhar um ofício à entidade manifestando interesse em disputar o Brasileirão Feminino Série A1, conforme informado por Ronaldo Angelim, ex-Flamengo e investidor da modalidade no Ceará e responsável pelo projeto do R4, no entanto, a solicitação foi feita 20 dias após o prazo estipulado pela CBF.

Segundo a CBF, o prazo para a confirmação de participação na competição foi encerrado em 17 de dezembro. O Fortaleza, por sua vez, formalizou o interesse apenas no dia 6 de janeiro, o que inviabilizou sua entrada no torneio.

Diante do descumprimento do calendário, a entidade indeferiu os pedidos e confirmou a vaga na elite para o Mixto-MT. As informações foram divulgadas por Toni Sousa e confirmadas pelo Lance!.

A tentativa de parceria com a empresa R4 se deu após o clube anunciar, no último mês, que não daria continuidade ao projeto de futebol feminino em 2026 menos de um mês após a confirmação do rebaixamento do time principal masculino para a Série B.

Segundo comunicado interno divulgado aos colaboradores, que o Lance! teve acesso, o clube explicou que a decisão foi tomada após análise do cenário financeiro atual da SAF, marcado por restrições orçamentárias, ausência de recursos específicos e impossibilidade de manter a modalidade dentro dos parâmetros exigidos pelas competições.

Jogadoras do Fortaleza e treinador comemoram vitória no Estádio Presidente Vargas. (Foto: Fortaleza EC/Divulgação)

Mixto celebra vaga inédita na elite

Na noite da última quarta-feira (7), o Mixto anunciou oficialmente sua participação inédita no Brasileirão Feminino Série A1. A confirmação foi feita durante entrevista coletiva e celebrada como um marco histórico para o clube mato-grossense.

— É uma conquista que transcende o Mixto. ​Não é apenas sobre um clube, é sobre recolocar o futebol de Mato Grosso no cenário nacional — disse o presidente da SAF Novo Mixto, Dorileo Leal, nas redes sociais do clube.

Definição dos participantes do Brasileirão Feminino

Com a negativa aos pedidos de Fortaleza e R4, o Mixto, que terminou a última edição da Série A2 na sexta colocação, herdou a vaga e garantiu presença na primeira divisão do futebol feminino nacional em 2026.

Outro clube que também herdou uma vaga foi o Vitória. Na última quinta-feira, o clube confirmou oficialmente que irá disputar a Série A1 do Brasileirão Feminino de 2026 ao herdar a vaga devido à desistência do Real Brasília.

A entrada do Rubro-Negro baiano na elite nacional foi comunicada pelo clube por meio de nota oficial e ocorreu conforme os critérios estabelecidos pela CBF.

Além do clube mato-grossense e do baiano, estarão na elite do Brasileirão Feminino as seguintes equipes: