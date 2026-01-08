Fortaleza perde prazo e não disputará o Brasileirão Feminino em 2026
Clube enviou ofício à CBF com 20 dias de atraso; Vaga foi repassada ao Mixto
O Fortaleza está fora oficialmente das disputas do Brasileirão Feminino de 2026. O clube perdeu o prazo de inscrição estabelecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para confirmar a participação e, com isso, não poderá entrar em campo para as disputas que começam no dia 15 de fevereiro e vão até 10 de outubro.
Fortaleza e R4 chegaram a encaminhar um ofício à entidade manifestando interesse em disputar o Brasileirão Feminino Série A1, conforme informado por Ronaldo Angelim, ex-Flamengo e investidor da modalidade no Ceará e responsável pelo projeto do R4, no entanto, a solicitação foi feita 20 dias após o prazo estipulado pela CBF.
Segundo a CBF, o prazo para a confirmação de participação na competição foi encerrado em 17 de dezembro. O Fortaleza, por sua vez, formalizou o interesse apenas no dia 6 de janeiro, o que inviabilizou sua entrada no torneio.
Diante do descumprimento do calendário, a entidade indeferiu os pedidos e confirmou a vaga na elite para o Mixto-MT. As informações foram divulgadas por Toni Sousa e confirmadas pelo Lance!.
A tentativa de parceria com a empresa R4 se deu após o clube anunciar, no último mês, que não daria continuidade ao projeto de futebol feminino em 2026 menos de um mês após a confirmação do rebaixamento do time principal masculino para a Série B.
Segundo comunicado interno divulgado aos colaboradores, que o Lance! teve acesso, o clube explicou que a decisão foi tomada após análise do cenário financeiro atual da SAF, marcado por restrições orçamentárias, ausência de recursos específicos e impossibilidade de manter a modalidade dentro dos parâmetros exigidos pelas competições.
Mixto celebra vaga inédita na elite
Na noite da última quarta-feira (7), o Mixto anunciou oficialmente sua participação inédita no Brasileirão Feminino Série A1. A confirmação foi feita durante entrevista coletiva e celebrada como um marco histórico para o clube mato-grossense.
— É uma conquista que transcende o Mixto. Não é apenas sobre um clube, é sobre recolocar o futebol de Mato Grosso no cenário nacional — disse o presidente da SAF Novo Mixto, Dorileo Leal, nas redes sociais do clube.
Definição dos participantes do Brasileirão Feminino
Com a negativa aos pedidos de Fortaleza e R4, o Mixto, que terminou a última edição da Série A2 na sexta colocação, herdou a vaga e garantiu presença na primeira divisão do futebol feminino nacional em 2026.
Outro clube que também herdou uma vaga foi o Vitória. Na última quinta-feira, o clube confirmou oficialmente que irá disputar a Série A1 do Brasileirão Feminino de 2026 ao herdar a vaga devido à desistência do Real Brasília.
A entrada do Rubro-Negro baiano na elite nacional foi comunicada pelo clube por meio de nota oficial e ocorreu conforme os critérios estabelecidos pela CBF.
Além do clube mato-grossense e do baiano, estarão na elite do Brasileirão Feminino as seguintes equipes:
- América-MG
- Atlético-MG
- Bahia
- Botafogo
- Bragantino
- Corinthians
- Cruzeiro
- Ferroviária
- Flamengo
- Fluminense
- Grêmio
- Internacional
- Juventude
- Palmeiras
- Santos
- São Paulo
- Vitória
