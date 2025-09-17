menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Seleção Brasileira Sub-17: veja convocadas para preparação da Copa do Mundo Feminina

A goleira Ana Morganti e a meia Giovanna Waksman são os destaques da lista

Giovanna Waksman - Brasil
imagem cameraGiovanna Waksman é uma das principais promessas da Seleção Brasileira de base (Foto: Reprodução / Instagram)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 17/09/2025
16:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

A treinadora Rilany Silva anunciou nesta quarta-feira (17) a convocação de 29 atletas para a fase final de preparação da Seleção Brasileira Feminina Sub-17 para a Copa do Mundo da categoria. O torneio será realizado no Marrocos entre os dias 17 de outubro e 8 de novembro deste ano.

O Corinthians é o clube com mais convocadas, com sete jogadoras, seguido pela Ferroviária, com seis, e pelo São Paulo, com quatro atletas. O Grêmio aparece em seguida, com três representantes.

➡️ Paulistão Feminino é o estadual mais bem pago do país; veja cifras

Além desses, outros clubes também têm presença na convocação, como Internacional, Santos, Flamengo, Fortaleza, Coritiba, Benfica (POR) e Beach F.C. (EUA), cada um com uma ou duas jogadoras.

A concentração será realizada na Granja Comary, em Teresópolis, de 24 de setembro a 7 de outubro. Apenas 21 atletas seguirão para a competição, que terá o Brasil no Grupo A, ao lado de Marrocos, Itália e Costa Rica.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Confira convocação da Seleção Brasileira Sub-17

Goleiras convocadas

  • Ana Morganti – Corinthians
  • Josi Bencke – Grêmio
  • Jhennifer Santos – Ferroviária
  • Mirella Timmermans – Ferroviária

Defensoras convocadas

  • Allyne – Grêmio
  • Andreyna – Ferroviária
  • Marina Campillo – São Paulo
  • Kaillany Ranifah – Corinthians
  • Julia Pereira – São Paulo
  • Dany – Corinthians
  • Emilly Rosal – Ferroviária
  • Isadora Rech – Internacional
  • Dulce Maria – Corinthians
  • Bela Araújo – Beach F.C. (EUA)
  • Mariane Martins – São Paulo

Meio-campistas convocadas

  1. Evelin Bonifacio – Santos
  2. Carol Melo – Corinthians
  3. Ana Lays – Corinthians
  4. Giovanna Waksman – CBF
  5. Gabi Rolnik – Benfica (POR)
  6. Kaylane – Flamengo
  7. Pepê – Corinthians
  8. Julia Faria – Corinthians
  9. Hellena Victória – Ferroviária
  10. Ravenna – Fortaleza

Atacantes convocadas

  • Gabi Pusch – Ferroviária
  • Giovana Iseppe – São Paulo
  • Maria – Grêmio
  • Mariela Baiak – Coritiba

➡️ Goleira do Atlético-MG critica gramado em jogo pela Copa do Brasil Feminina; veja imagens

Rilany, treinadora da Seleção Feminina Sub-17, conversa com o time durante o treino (Foto: Reprodução/CBF)
Rilany, treinadora da Seleção Feminina Sub-17, conversa com o time durante o treino (Foto: Reprodução/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

