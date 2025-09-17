Seleção Brasileira Sub-17: veja convocadas para preparação da Copa do Mundo Feminina
A goleira Ana Morganti e a meia Giovanna Waksman são os destaques da lista
A treinadora Rilany Silva anunciou nesta quarta-feira (17) a convocação de 29 atletas para a fase final de preparação da Seleção Brasileira Feminina Sub-17 para a Copa do Mundo da categoria. O torneio será realizado no Marrocos entre os dias 17 de outubro e 8 de novembro deste ano.
O Corinthians é o clube com mais convocadas, com sete jogadoras, seguido pela Ferroviária, com seis, e pelo São Paulo, com quatro atletas. O Grêmio aparece em seguida, com três representantes.
Além desses, outros clubes também têm presença na convocação, como Internacional, Santos, Flamengo, Fortaleza, Coritiba, Benfica (POR) e Beach F.C. (EUA), cada um com uma ou duas jogadoras.
A concentração será realizada na Granja Comary, em Teresópolis, de 24 de setembro a 7 de outubro. Apenas 21 atletas seguirão para a competição, que terá o Brasil no Grupo A, ao lado de Marrocos, Itália e Costa Rica.
Confira convocação da Seleção Brasileira Sub-17
Goleiras convocadas
- Ana Morganti – Corinthians
- Josi Bencke – Grêmio
- Jhennifer Santos – Ferroviária
- Mirella Timmermans – Ferroviária
Defensoras convocadas
- Allyne – Grêmio
- Andreyna – Ferroviária
- Marina Campillo – São Paulo
- Kaillany Ranifah – Corinthians
- Julia Pereira – São Paulo
- Dany – Corinthians
- Emilly Rosal – Ferroviária
- Isadora Rech – Internacional
- Dulce Maria – Corinthians
- Bela Araújo – Beach F.C. (EUA)
- Mariane Martins – São Paulo
Meio-campistas convocadas
- Evelin Bonifacio – Santos
- Carol Melo – Corinthians
- Ana Lays – Corinthians
- Giovanna Waksman – CBF
- Gabi Rolnik – Benfica (POR)
- Kaylane – Flamengo
- Pepê – Corinthians
- Julia Faria – Corinthians
- Hellena Victória – Ferroviária
- Ravenna – Fortaleza
Atacantes convocadas
- Gabi Pusch – Ferroviária
- Giovana Iseppe – São Paulo
- Maria – Grêmio
- Mariela Baiak – Coritiba
