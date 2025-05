As atacantes Debinha, do Kansas City, e Laís Estevam, do Palmeiras, estão fora da lista de Arthur Elias para amistosos da Seleção feminina contra o Japão, em São Paulo. Lesionadas, elas foram substituídas por Ary Borges, do Racing Lousville FC (EUA), e a atacante Adriana, do Al-Qadisiyah (Arábia Saudita).

Debinha sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e do ligamento deltoide do tornozelo direito. Ela atuou na vitória do Kansas City diante do Orlando Pride, na última sexta-feira (16), pela liga norte-americana.

Já Laís Estevam não joga desde 26 de abril e se recupera de um desconforto limitante no joelho esquerdo. A atacante fez apenas sete jogos na temporada, com três gols e três assistências.

Arthur Elias convoca novos nomes

Diante dos desfalques no ataque, Arthur Elias optou por nomes familiares da torcida brasileira. Ary Borges, do Racing Lousville, está na terceira temporada em solo norte-americano e é titular da equipe.

Ary já defendeu a amarelinha no Mundial Feminino sub-20, em 2018, além da Copa América de 2022 e Copa do Mundo de 2023. A atleta é formada no Centro Olímpico e tem passagens por Sport, São Paulo e Palmeiras.

A ponta-esquerda Adriana Leal, do Al-Qadisiyah (Arábia Saudita), é destaque da equipe, com sete gols e quatro assistências em seis jogos. A jogadora de 28 anos também esteve no grupo campeão da Copa América em 2022 e disputou a Copa do Mundo 2022 e os Jogos de Paris em 2024.

Próximos jogos da Seleção feminina

Brasil x Japão

Data: 30 de maio de 2025 (sexta-feira)

30 de maio de 2025 (sexta-feira) Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Brasil x Japão