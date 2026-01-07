O Vitória confirmou oficialmente que irá disputar a Série A1 do Brasileirão Feminino de 2026, herdando a vaga aberta após a desistência do Real Brasília. A entrada do Rubro-Negro baiano na elite nacional foi comunicada pelo clube por meio de nota oficial e ocorre conforme os critérios estabelecidos pela CBF.

continua após a publicidade

Quinto colocado da Série A2 em 2025, o Vitória foi beneficiado pela vacância deixada por um dos participantes da primeira divisão e, com isso, garante presença entre as principais equipes do país na próxima temporada.

O clube terá orçamento de R$ 2,3 milhões destinado ao futebol feminino em 2026, valor que será utilizado para estrutura, elenco e comissão técnica.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Jogadoras do time feminino do Vitória (de 2025) posam para foto oficial. (Foto: Karla Porto / EC Vitória)

Nota do Vitória

Em nota, o Vitória reforçou o compromisso institucional com a modalidade e valorizou o trabalho desenvolvido no projeto feminino. "A decisão ocorre conforme os critérios e regulamentos estabelecidos pela CBF. O Clube reforça seu compromisso com o fortalecimento do futebol feminino", destacou o Departamento de Futebol Feminino. Confira:

Desistência do Real Brasília abre vaga no Brasileirão Feminino

A vaga ocupada pelo Vitória surgiu após a desistência do Real Brasília do Brasileirão Feminino Série A1 de 2026. O clube do Distrito Federal comunicou oficialmente que não disputará a competição em razão do encerramento do patrocínio master com o Banco de Brasília (BRB), principal fonte de financiamento do projeto nos últimos anos.

continua após a publicidade

Em resposta ao Lance!, o Real Brasília explicou que o contrato com o BRB foi encerrado ao final de 2025 e não houve renovação para a temporada seguinte. Diante do cenário financeiro, a diretoria afirmou que a decisão foi tomada por responsabilidade orçamentária, evitando assumir compromissos sem garantia de sustentabilidade.

O clube também esclareceu que não há atletas com contratos vigentes, já que todos os vínculos foram encerrados em novembro, e que eventuais pendências estão sendo tratadas nos canais administrativos e jurídicos adequados. Segundo a nota, a decisão é definitiva no contexto atual e só poderia ser revista mediante fatos novos concretos.

Com isso, a CBF confirmou a reposição da vaga seguindo o critério esportivo, o que garantiu ao Vitória o acesso à Série A1.