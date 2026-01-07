menu hamburguer
Futebol Feminino

Vitória confirma participação na A1 do Brasileirão Feminino após desistência do Real Brasília

Leoas ficaram na quinta colocação da Série A2 em 2025

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 07/01/2026
14:58
Vitória disputa a Série A2 feminina. (Foto: EC Vitória/Divulgação)
Vitória disputou a Série A2 feminina em 2025. (Foto: EC Vitória/Divulgação)
Vitória confirmou oficialmente que irá disputar a Série A1 do Brasileirão Feminino de 2026, herdando a vaga aberta após a desistência do Real Brasília. A entrada do Rubro-Negro baiano na elite nacional foi comunicada pelo clube por meio de nota oficial e ocorre conforme os critérios estabelecidos pela CBF.

Quinto colocado da Série A2 em 2025, o Vitória foi beneficiado pela vacância deixada por um dos participantes da primeira divisão e, com isso, garante presença entre as principais equipes do país na próxima temporada.

O clube terá orçamento de R$ 2,3 milhões destinado ao futebol feminino em 2026, valor que será utilizado para estrutura, elenco e comissão técnica.

Jogadoras do time feminino posam para foto oficial (Foto: Karla Porto / EC Vitória)
Jogadoras do time feminino do Vitória (de 2025) posam para foto oficial. (Foto: Karla Porto / EC Vitória)

Nota do Vitória

Em nota, o Vitória reforçou o compromisso institucional com a modalidade e valorizou o trabalho desenvolvido no projeto feminino. "A decisão ocorre conforme os critérios e regulamentos estabelecidos pela CBF. O Clube reforça seu compromisso com o fortalecimento do futebol feminino", destacou o Departamento de Futebol Feminino. Confira:

Desistência do Real Brasília abre vaga no Brasileirão Feminino

A vaga ocupada pelo Vitória surgiu após a desistência do Real Brasília do Brasileirão Feminino Série A1 de 2026. O clube do Distrito Federal comunicou oficialmente que não disputará a competição em razão do encerramento do patrocínio master com o Banco de Brasília (BRB), principal fonte de financiamento do projeto nos últimos anos.

Em resposta ao Lance!, o Real Brasília explicou que o contrato com o BRB foi encerrado ao final de 2025 e não houve renovação para a temporada seguinte. Diante do cenário financeiro, a diretoria afirmou que a decisão foi tomada por responsabilidade orçamentária, evitando assumir compromissos sem garantia de sustentabilidade.

O clube também esclareceu que não há atletas com contratos vigentes, já que todos os vínculos foram encerrados em novembro, e que eventuais pendências estão sendo tratadas nos canais administrativos e jurídicos adequados. Segundo a nota, a decisão é definitiva no contexto atual e só poderia ser revista mediante fatos novos concretos.

Com isso, a CBF confirmou a reposição da vaga seguindo o critério esportivo, o que garantiu ao Vitória o acesso à Série A1.

