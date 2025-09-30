Uma das marcas do trabalho de Arthur Elias é dar oportunidades a novos nomes, mas nem por isso quem já passou pela amarelinha é deixado de lado. Brena, camisa 7 do Palmeiras, é uma das jogadoras que pedem passagem.

A única oportunidade da jogadora na Seleção principal durou pouco mais de 25 minutos, no jogo entre Brasil e Jamaica, em junho de 2024. Desde então, não voltou a se convocada.

A fase da meia é tema da seção do Lance!, “Olho nela, Arthur”, que destaca semanalmente atletas em alto nível que merecem atenção do técnico da Seleção Brasileira. As análises são publicadas às terças-feiras.

Grande fase no Palmeiras

Aos 28 anos, Brena vem se destacando pelo Palmeiras na temporada. Com passagens por Vasco, Flamengo, Centro Olímpico, Avaldsnes IL (Noruega) e Santos, a meio-campista se consolidou como peça-chave do time de Camilla Orlando. Ao lado de Amanda Gutierres e Tainá Maranhão, forma o “trio perfeito” do Verdão.

Números

Nos últimos cinco jogos, foram cinco gols e uma assistência. Em 2025, soma 19 jogos disputados, sendo 18 como titular, e já marcou 7 gols, além de distribuir dois passes para gol. A meia também se destaca na criação de jogadas, com 35 passes decisivos, 2,8 finalizações por jogo – 0,8 delas no alvo – e 1 grande chance criada.

No setor de distribuição, mantém 71% de acerto nos passes, incluindo 3,1 passes longos certos por partida. Defensivamente, contribui com 0,8 interceptações e 5,6 bolas recuperadas por jogo, com 44% de eficiência nos duelos. Além disso, sofre apenas 0,9 faltas por partida e recebeu 1 cartão amarelo, consolidando uma temporada de alto nível com nota 7,64 na plataforma Sofascore.

Como pode ser utilizada na Seleção

Brena atua tanto como meia esquerda quanto meia direita. Em um setor cada vez mais consolidado por Duda Sampaio e Angelina, mas que também conta com Marta e Luany mais recuadas, a meio-campista do Palmeiras se destaca pela capacidade de atuar como “meia de origem” e pela qualidade na bola parada. Os números também mostram uma meia que pisa mais na área e contribui na fase ofensiva.

Na Seleção, Brena disputaria posição com outras duas jogadoras talentosas: Ana Vitória, do Atlético de Madri, cortada da Copa América por lesão, e Ary Borges, do Racing Louisville. Adaptada ao esquema com duas pontas e uma atacante de referência – com Amanda Gutierres, no Palmeiras –, o entrosamento da dupla pode ampliar ainda mais o repertório ofensivo de Arthur Elias.