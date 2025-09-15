A lateral do Corinthians, Gi Fernandes, vem fazendo uma temporada de destaque em 2025 e se consolida como uma forte candidata à Seleção Brasileira Feminina. Formada na base do Santos, a atleta impressiona pela versatilidade, atuando como lateral, ala e até meia, unindo presença defensiva com uma capacidade ofensiva rara para a posição.

continua após a publicidade

A fase da jogadora é o tema da estreia da nova seção do Lance!, “Olho nela, Arthur”, que vai destacar semanalmente atletas em alto nível que merecem atenção de Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira. A análise será publicada toda segunda-feira, com lançamento inaugural nesta segunda-feira (15).

➡️ Luany brilha, Bonmati faz mágica e Sam Kerr marca o 100º: o fim de semana no futebol feminino

Por que Gi Fernandes deveria ser testada na Seleção Brasileira

Com apenas 20 anos, a jovem se destaca por sua versatilidade: atua como lateral, ala e meia, combinando presença defensiva e ofensiva, seu maior destaque. Nesta temporada, foram 21 jogos (16 como titular), dois gols, uma assistência, duas grandes chances criadas, 22 passes decisivos e 1,5 cruzamentos certos por jogo, além de 129 bolas recuperadas e 29 interceptações, mostrando que sua contribuição vai muito além do ataque. Os números são da plataforma Sofascore.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Quando comparada às laterais que hoje disputam espaço na Seleção – Yasmim (Real Madrid-ESP) e Fátima Dutra (Ferroviária) – Gi se diferencia pela capacidade ofensiva e por jogar em múltiplas funções sem abrir mão de defender. Caso convocada, não chegaria para "assumir posição", mas disputaria com as companheiras e seria uma boa alternativa para Arthur Elias.

Com técnica, visão de jogo e enorme margem de crescimento, Gi Fernandes não é apenas uma promessa: é uma atleta pronta para somar à Seleção, trazendo dinamismo, verticalidade e inteligência tática para o setor defensivo e ofensivo.

continua após a publicidade

Volta por cima após doping na Seleção Sub-20

Em agosto deste ano, a Gi Fernandes foi absolvida integralmente pela FIFA no processo disciplinar por doping durante a Copa do Mundo Sub-20 Feminina de 2024. O exame havia apontado a presença de boldenona, um esteroide anabolizante derivado da testosterona.

Pela base da amarelinha, a atleta disputou o Mundial Sub-20 em duas edições (2022 e 2024) e foi campeã Sul-Americana.