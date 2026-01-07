O elenco do time feminino do Fluminense segue em montagem para 2026. Nesta quarta-feira (7), o clube anunciou a saída de seis jogadoras, quatro já com suas liberações registradas no BID.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Assim como antecipado pelo Lance!, a atacante Lurdinha deixa o Tricolor rumo ao Bragantino. Além dela, a goleira Cláudia, convocada frequentemente para a Seleção, e a zagueira Flávia Gil, vice-campeã do Brasileirão A2, também estão de saída.

No BID, a lateral Isabela Mello, a atacante Veronica, e as meias Paloma e Estefania Palomar (Torre) já foram liberadas. Nas redes sociais, o Flu publicou uma agradecimento para as atletas.

continua após a publicidade

Dentre as que saíram, Flávia Gil é a mais antiga do elenco. Ela chegou em 2023 e participou da campanha do vice-campeonato do Brasileirão A2. Na semifinal, contra o Botafogo, a zagueira marcou um belo gol de falta, que empatou o jogo e levou o Tricolor à decisão. Ao todo, soma 33 jogos pelo Flu, sendo apenas um em 2025, devido a seguidas lesões.

➡️ Fluminense renovou contrato de 13 jogadoras do time feminino; veja lista

Como será a temporada de 2026 do Fluminense

O Fluminense inicia o ano de casa nova. Em 2026, as Guerreiras deixam Xerém para treinar no Cefan devido a nova parceria firmada com a Marinha do Brasil.

continua após a publicidade

O calendário contará com quatro competições. A nível estadual, terá a Copa Rio, competição que abre a temporada, e o Carioca, enquanto a nível nacional terá o Brasileirão A1 e a Copa do Brasil. Veja as datas:

Copa Rio: da última semana de janeiro até meados de abril

Brasileirão A1: 15/02 a 4/10

Copa do Brasil: 22/04 e 15/11

Carioca Feminino: início de outubro até o final de novembro

➡️ Calendário do futebol feminino carioca contará com sete competições em 2026

Time de futebol feminino do Fluminense no Carioca de 2025 (Foto: Marina Garcia/FFC)



