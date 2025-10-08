Arthur Elias convoca Seleção feminina nesta quinta-feira
Brasil enfrenta Inglaterra e Itália em amistosos
O treinador Arthur Elias anuncia nesta quinta-feira (9), às 13h (de Brasília), a convocação da Seleção Brasileira Feminina para os amistosos contra Inglaterra e Itália. A lista será divulgada no novo escritório da CBF, em Miami (EUA), com transmissão ao vivo pela CBF TV.
O Brasil enfrenta a Inglaterra no dia 25 de outubro, às 13h30, no Etihad Stadium, em Manchester. Depois, joga contra a Itália no dia 28, às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, em Parma. Serão os primeiros compromissos da equipe após conquistar a Copa América Feminina, em julho, vencendo a Colômbia na decisão.
Amistosos da Seleção Brasileira Feminina
Inglaterra x Brasil
- 🗓️ 25 de outubro
- 🕐 13h30 (de Brasília)
- 📍 Etihad Stadium, Manchester
- 🏆 Duelo entre as campeãs da Copa América e da Eurocopa
Itália x Brasil
- 🗓️ 28 de outubro
- 🕐 13h15 (de Brasília)
- 📍 Estádio Ennio Tardini, Parma
Testes da Seleção Feminina em 2025
Antes da Copa América, o Brasil teve uma sequência de amistosos contra seleções fortes no cenário internacional, reforçando o ciclo para a Copa do Mundo de 2027. Entre abril e junho, enfrentou duas vezes os Estados Unidos, duas vezes o Japão e uma vez a França. Relembre os resultados:
- Estados Unidos 2 x 0 Brasil
- Estados Unidos 1 x 2 Brasil - Gols: Amanda Gutierres e Kerolin
- Brasil 3 x 1 Japão - Gols: Kerolin e Dudinha (2)
- Brasil 2 x 1 Japão - Gols: Jhonson e Ishikawa (contra)
- França 3 x 2 Brasil - Gols: Kerolin e Luany
