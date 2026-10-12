AO VIVO: Assista à Copa do Brasil Feminina na Lance!TV

Ferroviária e Bragantino se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 18h (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. A partida terá transmissão do Lance! TV, com pré-jogo a partir das 17h30, apresentação de Andressa Simões e João Vidal, narração de Felipe Ruggeri e comentários de Igor Barreto.

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Transmissão da Copa do Brasil Feminina na Lance! TV

Texto de Wilson Spiler

Em conversa com o Lance!, a repórter Sharon Nigri, do Fut das Minas, vê a Ferroviária como favorita diante do Bragantino.

- Ainda que não tenha jogado seu melhor futebol no mata-mata do Campeonato Brasileiro, é um time bem treinado, forte dentro de casa e com uma camisa muito pesada.

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O comentarista da Lance! TV, Igor Barreto, concorda. Para ele, a Ferroviária é uma equipe "mais estruturada e com uma história consolidada no futebol feminino".

- Não à toa, o clube é bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores e também já conquistou a Copa do Brasil.

Igor, no entanto, descarta o "já ganhou" da Ferroviária. Ele vê com bons olhos o projeto mais recente do Bragantino dentro do futebol feminino.

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- A equipe está classificada para a fase decisiva do Campeonato Paulista e conquistou a última vaga para o play-in, que funciona praticamente como uma fase de quartas de final. Além disso, as duas equipes também já se conhecem de outros encontros ao longo da temporada. Por isso, o confronto pode ser equilibrado.

Taça da Copa do Brasil Feminina (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Favoritismo na Copa do Brasil Feminina?

O comentarista acredita que, por ter eliminado o Corinthians nas oitavas, a Ferroviária é uma das principais favoritas ao título da Copa do Brasil "ao lado de outros clubes fortes como São Paulo e Flamengo".

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Já nas outras disputas, Sharon aponta o São Paulo - que enfrenta o Bahia - como principal favorito ao título, principalmente depois de conquistar o Brasileirão, "mas não por muito".

- Isso porque o Bahia já se consolidou como uma das principais forças da modalidade e foi extremamente competitivo contra o Corinthians na semi do Brasileirão. O time do Felipe Freitas é muito organizado e tem uma baita goleira debaixo das traves.

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Nos outros confrontos, a especialista aponta Flamengo, Internacional e Atlético-MG como favoritos, mas acredita que "tudo é possível" e que as quartas de final "começam num cenário animador".