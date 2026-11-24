O crescimento do futebol feminino brasileiro traz novas oportunidades para clubes e atletas, mas também aumenta a necessidade de profissionalização e estruturação da modalidade. Nesse cenário, a Lei nº 15.522/2026 estabelece diretrizes nacionais para o desenvolvimento do esporte e determina novas exigências para organizações esportivas enquadradas na legislação.

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A norma prevê medidas relacionadas à formação de atletas, à igualdade de oportunidades, à proteção das mulheres no ambiente esportivo e à profissionalização das competições. Entre os pontos de maior impacto está a inclusão da manutenção obrigatória de equipes femininas entre os requisitos aplicáveis às organizações esportivas formadoras abrangidas pela Lei Geral do Esporte.

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Para Rafaella Krasinski, advogada especialista na estruturação jurídica e econômica de projetos esportivos na Assessoria Talento, a preparação das instituições precisa acompanhar a expansão da modalidade.

— O crescimento das competições amplia as oportunidades, mas os clubes precisam ter condições de sustentar esse desenvolvimento. Isso envolve estrutura, profissionais, planejamento financeiro e proteção aos atletas — afirma.

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Os números ajudam a dimensionar a evolução. Segundo panorama divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entre 2021 e 2026, a quantidade de clubes participantes das competições nacionais femininas adultas e de base passou de 58 para 79, um aumento de aproximadamente 36%.

No mesmo período, o total de partidas subiu de 398 para 712, crescimento de 79%, enquanto o número de torneios passou de seis para nove. Os indicadores mostram a ampliação do calendário e das oportunidades de participação, tanto para profissionais quanto para jovens em formação.

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Expansão do futebol feminino convive com desafios estruturais

O avanço das competições também se reflete no interesse do público. A final do Campeonato Brasileiro Feminino de 2025 reuniu mais de 41 mil torcedores no estádio, segundo a CBF. A ampliação das transmissões, a consolidação dos torneios nacionais e a proximidade da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, contribuem para aumentar a visibilidade e atrair investimentos.

Apesar desse cenário, o crescimento não significa que todas as atletas tenham condições adequadas de trabalho e desenvolvimento.

O Diagnóstico do Futebol Feminino no Brasil, publicado pelo Ministério do Esporte em 2023, apontou que apenas 19,2% das atletas consideradas no levantamento possuíam vínculo profissional. O estudo também identificou que 47,9% das jogadoras adultas não recebiam salário ou ajuda de custo e que aproximadamente 70% das profissionais acumulavam o futebol com outras atividades para complementar a renda.

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Embora sejam referentes ao período da pesquisa, os dados evidenciam desafios que ainda precisam ser enfrentados para consolidar a profissionalização da modalidade.

O que muda com a Lei nº 15.522/2026

Publicada em 28 de setembro de 2026, a Lei nº 15.522 estabelece o desenvolvimento do futebol feminino como prioridade da política pública esportiva. A legislação reúne diretrizes para a formação de atletas, a profissionalização das competições, a igualdade de oportunidades e a proteção das mulheres no ambiente esportivo.

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O texto também prevê medidas de incentivo à igualdade salarial, proteção à maternidade e combate à discriminação, à intolerância e à violência. Outro ponto é o estímulo à participação feminina na gestão, na direção técnica, na arbitragem e nas demais atividades profissionais relacionadas ao futebol.

Uma das principais alterações para os clubes é a inclusão da manutenção obrigatória de equipe feminina de futebol entre os requisitos aplicáveis às organizações esportivas formadoras abrangidas pela Lei Geral do Esporte.

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A legislação também estabelece a necessidade de oferecer condições de desenvolvimento equivalentes às disponibilizadas aos atletas da modalidade masculina, incluindo acesso a espaços, equipamentos e profissionais de suporte, ou estruturas equivalentes. A alteração específica entra em vigor 180 dias após a publicação, prazo que poderá ser prorrogado por igual período.

A advogada ressalta, porém, que a exigência não se aplica indistintamente a todas as entidades esportivas.

— É preciso verificar quais requisitos legais se aplicam à instituição e, a partir disso, organizar as medidas necessárias para a adequação — explica.

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Para as organizações abrangidas, o cumprimento da norma exige mais do que criar uma equipe e inscrevê-la em competições. É necessário desenvolver um planejamento que contemple categorias e faixas etárias, contratação de profissionais, infraestrutura, materiais esportivos, calendário de treinamentos e participação em campeonatos.

Também são importantes mecanismos de proteção às atletas e procedimentos institucionais de prevenção à violência e à discriminação. A implementação dessas medidas depende da integração entre gestão, metodologia esportiva e planejamento financeiro.

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Planejamento financeiro é fundamental para manter equipes

A sustentabilidade financeira é outro desafio para os clubes. A implantação e a manutenção de equipes femininas envolvem despesas com remuneração de profissionais, utilização de instalações, aquisição de equipamentos, deslocamentos, alimentação e participação em competições.

Entre as alternativas de financiamento estão recursos próprios, patrocínios, editais públicos e leis de incentivo ao esporte, respeitando os critérios e as exigências de cada mecanismo.

A existência de possibilidades de captação, entretanto, não garante a aprovação de um projeto.

— Antes de contar com determinado recurso, a entidade precisa verificar se está apta a utilizar o mecanismo, quais despesas podem ser financiadas e como deverá executar o projeto e prestar contas. A captação precisa estar vinculada a um planejamento viável — destaca Rafaella.

A elaboração de projetos esportivos estruturados permite organizar as necessidades em planos com metas, cronogramas, orçamentos e indicadores de resultados. O processo também ajuda a demonstrar a finalidade das iniciativas, sua relevância para o público atendido e as perspectivas de continuidade.

Nesse contexto, a estruturação jurídica, a organização financeira e a avaliação de oportunidades de captação podem auxiliar clubes e entidades na implementação das exigências legais e no desenvolvimento de suas equipes.

A expansão das competições e o aumento do interesse do público mostram que o futebol feminino conquistou espaço no Brasil. O próximo desafio é transformar esse crescimento em melhores condições de formação, profissionalização e permanência de meninas e mulheres no esporte.

— A estruturação da modalidade precisa ir além do cumprimento de uma exigência legal. O planejamento deve permitir que meninas e mulheres encontrem oportunidades, segurança e condições de permanecer no esporte ao longo do tempo — conclui a especialista.