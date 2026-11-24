O futebol feminino brasileiro vive um momento de expansão, impulsionado também pela proximidade da Copa do Mundo de 2027, que será disputada no país. Nesse cenário, iniciativas voltadas à formação de meninas ganham importância para ampliar o acesso à modalidade. No ABC Paulista, o Instituto SECI completa dez anos de trabalho com o futebol feminino, oferecendo oportunidades esportivas e educacionais para crianças do Parque Capuava e regiões próximas.

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Criado em 2016, o projeto nasceu com a proposta de garantir às meninas um ambiente próprio para a prática do futebol. Idealizada por Odara Mendez, diretora de projetos da instituição, a iniciativa surgiu em um período no qual ainda eram escassos os espaços destinados exclusivamente ao desenvolvimento esportivo feminino. A ideia era romper com uma realidade em que muitas meninas precisavam dividir os campos com os meninos e nem sempre encontravam incentivo para continuar no esporte.

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Uma década depois, o trabalho do SECI vai além da formação de atletas. A organização utiliza o futebol como ferramenta de inclusão, autonomia e desenvolvimento pessoal, buscando fazer com que as alunas tenham participação ativa nas atividades e se reconheçam como protagonistas dentro e fora de campo.

Festival reúne quase 200 meninas em celebração ao futebol feminino

Entre as principais experiências de 2026 está a quarta edição do Elas no Gramado, festival realizado em novembro pelo Instituto SECI em parceria com a Petrobras. O evento reuniu quase 200 jogadoras, com idades entre 8 e 14 anos, representando cinco equipes da Grande São Paulo.

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Além do time anfitrião, participaram Grêmio Iguaçu, ACAFF, SESI-Mauá e Olímpia. Durante a programação, as atletas tiveram a oportunidade de representar suas equipes e disputar partidas diante de um público de aproximadamente 500 pessoas, entre familiares, amigos e espectadores.

Mais do que os resultados esportivos, o encontro proporcionou um ambiente de convivência e valorização do futebol feminino de base. A presença de tantas meninas em campo também reforçou a importância de iniciativas que ofereçam estrutura e visibilidade para a modalidade.

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Futebol também é ferramenta de educação e autonomia

A atuação do Instituto SECI considera os desafios históricos enfrentados pelo futebol feminino no Brasil. A modalidade permaneceu proibida oficialmente no país por quase quatro décadas, entre 1941 e 1979, e ainda convive com obstáculos relacionados ao acesso, à infraestrutura e ao incentivo.

Por isso, a proposta da organização não se limita aos treinamentos. Um dos exemplos é o Futebol Bilíngue, atividade desenvolvida pelo projeto Educação em Movimento, em parceria com a Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental.

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A iniciativa combina a prática esportiva com o ensino da língua inglesa e é direcionada exclusivamente às meninas. A proposta amplia as possibilidades de aprendizagem e oferece novas experiências às participantes.

— O protagonismo se constrói quando a menina é ouvida, quando propõe, lidera uma atividade e vê que a opinião dela muda o rumo das coisas. Por isso, nossos projetos são pensados para que as crianças sejam protagonistas, e não apenas participantes — afirma Odara Mendez.

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Instituto SECI completa 10 anos de trabalho com futebol feminino (Foto: Divulgação)

Meninas do SECI enfrentam o Corinthians no Parque São Jorge

Outra experiência marcante da temporada aconteceu no último mês, quando as equipes sub-11 e sub-13 do Instituto SECI enfrentaram o Corinthians em uma partida realizada no Parque São Jorge, sede social e esportiva do clube paulista.

A atividade proporcionou às jovens atletas o contato com uma estrutura de referência no futebol feminino sul-americano. Acompanhadas pelos familiares, as meninas puderam conhecer um novo ambiente esportivo e vivenciar uma experiência diferente da rotina de treinamentos.

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Para Leonardo Bruno, responsável técnico pelo futebol feminino do Instituto, oportunidades como essa contribuem diretamente para o desenvolvimento das participantes.

— Essas experiências ampliam os horizontes das meninas e fortalecem sua confiança. O jogo proporciona novas referências e a oportunidade de conhecer outros ambientes esportivos. São momentos que fortalecem a autoestima, o pertencimento e a percepção de que elas também podem ocupar todos os espaços do futebol — destaca.

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Instituto SECI busca ampliar participação feminina nas turmas

Para os próximos anos, uma das metas da organização é alcançar o mesmo número de meninas e meninos nas turmas esportivas. O objetivo é ampliar a participação feminina de maneira contínua, utilizando as próprias alunas como referências para atrair outras crianças para a modalidade.

Segundo Leonardo Bruno, o planejamento considera tanto o desenvolvimento pedagógico quanto as experiências dentro do esporte.

— As ações foram planejadas para fortalecer o futebol feminino de forma contínua, buscando unir desenvolvimento pedagógico às experiências esportivas, sempre alinhados ao processo metodológico e à Teoria da Mudança do Instituto. Nosso objetivo é garantir que cada menina tenha acesso ao esporte e encontre no futebol um espaço de aprendizagem — explica.

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A diretora de projetos também ressalta que os resultados do trabalho não podem ser medidos apenas pelas partidas e eventos realizados. Para Odara Mendez, a continuidade das atividades é o principal fator para que o esporte produza mudanças na vida das participantes.

— O investimento nos permite oferecer às meninas mais do que a prática esportiva. Hoje, o que muda a vida delas não é um dia de jogo, é o trabalho constante, realizado ao longo do tempo. E é essa constância que faz o esporte render além do campo: na autoestima, na relação com a escola, na forma como elas passam a ocupar outros espaços — afirma.

Instituto SECI completa 10 anos de trabalho com futebol feminino (Foto: Divulgação)

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