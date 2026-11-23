Fortaleza anuncia retomada do futebol feminino em parceria com Club Social
Iniciativa garante apoio à formação e estabelece contrato para continuidade do time
Em parceria com Club Social, o Fortaleza anunciou, nesta segunda-feira (23), uma iniciativa inédita que vai garantir a retomada do time feminino do clube, viabilizando o retorno da equipe aos gramados. O projeto também convida a torcida do Leão do Pici a entrar em campo para apoiar o retorno da equipe.
Em 2025, a equipe feminina do Fortaleza conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time acabou descontinuado em meio às mudanças decorrentes do rebaixamento da equipe masculina para a Série B do Brasileirão. Agora, Club Social entra em campo, em ação criada pela Leo, para mudar essa história e contribuir para que as Leoas tenham uma nova oportunidade de retomar sua trajetória.
De acordo com Club Social, além de viabilizar a retomada do futebol feminino do Fortaleza, a ideia é contribuir para que as Leoas tenham condições próprias de seguir em campo e, ao mesmo tempo, inspirar outros clubes e marcas a criarem caminhos que deem mais autonomia e continuidade ao futebol feminino.
— Para Club Social, todo corre merece uma oportunidade de acontecer. E acreditamos que o futebol feminino precisa ter condições para construir sua própria história, sem depender dos resultados de outras categorias. Queremos contribuir para que essas atletas voltem a campo e tenham a oportunidade de seguir conquistando seu espaço — afirma Irene Santini, Gerente de Marketing de Club Social na Mondelēz Brasil.
Ao assumir o patrocínio da equipe, Club Social reforça que apoiar o futebol feminino também significa criar condições para que ele exista, cresça e conquiste seu próprio espaço.
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