Torneio classificatório da Copa do Mundo Feminina de 2027: veja datas, formato e seleções participantes
Competição terá oito seleções na disputa por três vagas no Mundial do Brasil; primeira fase será realizada em novembro e dezembro de 2026
A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, terá três vagas definidas por meio do Torneio Classificatório da Fifa. A competição reunirá oito seleções de diferentes confederações e será dividida em duas etapas, com jogos entre novembro de 2026 e fevereiro de 2027.
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O Brasil já tem presença garantida no Mundial por ser o país-sede. Outras seleções também asseguraram classificação direta por meio das competições continentais. Para os países que ainda buscam uma vaga, a repescagem intercontinental será a última oportunidade de chegar à Copa.
Como funciona o Torneio Classificatório da Copa do Mundo Feminina?
A disputa será realizada em duas fases, ambas em sedes centralizadas.
A primeira etapa acontecerá em novembro e dezembro de 2026, com seis seleções: duas da Ásia (AFC), duas da África (CAF), uma da América do Sul (CONMEBOL) e uma da Oceania (OFC). O formato dos confrontos será definido pela Fifa. Ao fim dessa fase, duas equipes avançarão.
Na segunda etapa, prevista para fevereiro de 2027, as duas classificadas se juntarão a outras quatro seleções: duas da Concacaf, uma da Conmebol e uma da Uefa. Os seis países serão divididos em três chaves, com confrontos diretos que definirão os três classificados para a Copa do Mundo.
As seleções da mesma confederação não poderão se enfrentar nessa fase.
Quais seleções disputarão a repescagem?
Oito seleções já garantiram presença no Torneio Classificatório da Copa do Mundo Feminina de 2027. Confira a divisão por confederação:
- AFC (Ásia): Taipé Chinesa e Uzbequistão;
- CAF (África): África do Sul e Gana;
- CONMEBOL (América do Sul): Equador e Venezuela;
- OFC (Oceania): Papua-Nova Guiné;
- Concacaf: duas seleções, ainda a serem definidas;
- Uefa (Europa): uma seleção, ainda a ser definida.
As vagas da Ásia foram confirmadas em março, após Taipé Chinesa e Uzbequistão serem derrotados por República da Coreia e Filipinas, respectivamente, na repescagem da Copa Asiática Feminina.
Em agosto, Gana e África do Sul asseguraram as vagas africanas. As duas seleções avançaram após eliminarem Costa do Marfim e Nigéria, respectivamente, na Copa Africana de Nações Feminina.
Na América do Sul, Equador e Venezuela ficaram com as vagas destinadas à Conmebol. As duas seleções terminaram as Eliminatórias continentais entre as equipes que disputariam a repescagem intercontinental.
Já a Papua-Nova Guiné conquistou a vaga da Oceania. A equipe chegou à decisão das eliminatórias continentais, mas perdeu por 1 a 0 para a Nova Zelândia.
Como serão distribuídas as vagas por confederação?
A Fifa definiu a distribuição das vagas considerando o desempenho das seleções nas competições continentais e o ranking mundial.
Confira como cada confederação será representada:
- AFC: duas seleções na primeira fase;
- CAF: duas seleções na primeira fase;
- Concacaf: duas seleções diretamente na fase final;
- CONMEBOL: duas seleções, com a mais bem posicionada no Ranking Mundial Feminino da Fifa avançando diretamente à fase final;
- OFC: uma seleção na primeira fase;
- Uefa: uma seleção diretamente na fase final.
No caso da Concacaf e da Uefa, as vagas diretas na segunda fase foram definidas com base no desempenho esportivo no Torneio Classificatório da Copa do Mundo Feminina de 2023.
A Conmebol também terá uma seleção diretamente na fase final, enquanto a outra disputará a primeira etapa. Isso acontece porque o Brasil, país-sede, já está classificado e não ocupa uma das vagas destinadas à confederação.
Quando será disputado o Torneio Classificatório?
A competição terá duas janelas de disputa:
- Novembro e dezembro de 2026: primeira fase, com seis seleções e duas vagas para a etapa seguinte;
- Fevereiro de 2027: fase final, com seis equipes e três vagas para a Copa do Mundo Feminina.
Jogos do Torneio Classificatório da Copa do Mundo Feminina
1ª rodada – 28 de novembro de 2026
- 11h – Taipé Chinesa x África do Sul
- 13h30 – Uzbequistão x Papua-Nova Guiné
- 16h – Gana x Equador
2ª rodada – 1º de dezembro de 2026
- 11h – Papua-Nova Guiné x Taipé Chinesa
- 13h30 – Uzbequistão x Gana
- 16h – África do Sul x Equador
3ª rodada – 5 de dezembro de 2026
- 14h – África do Sul x Uzbequistão
- 14h – Taipé Chinesa x Equador
- 14h – Papua-Nova Guiné x Gana
Horários de Brasília.
Copa do Mundo Feminina de 2027
A Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada no Brasil e terá 32 seleções. O torneio será disputado entre junho e julho de 2027, marcando a primeira edição do Mundial feminino sediada na América do Sul.
O país receberá pela primeira vez a principal competição de seleções do futebol feminino. Ao todo, três equipes conquistarão a classificação por meio do Torneio Classificatório, que definirá as últimas vagas para o Mundial.
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