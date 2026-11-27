A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, terá três vagas definidas por meio do Torneio Classificatório da Fifa. A competição reunirá oito seleções de diferentes confederações e será dividida em duas etapas, com jogos entre novembro de 2026 e fevereiro de 2027.

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O Brasil já tem presença garantida no Mundial por ser o país-sede. Outras seleções também asseguraram classificação direta por meio das competições continentais. Para os países que ainda buscam uma vaga, a repescagem intercontinental será a última oportunidade de chegar à Copa.

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Como funciona o Torneio Classificatório da Copa do Mundo Feminina?

A disputa será realizada em duas fases, ambas em sedes centralizadas.

A primeira etapa acontecerá em novembro e dezembro de 2026, com seis seleções: duas da Ásia (AFC), duas da África (CAF), uma da América do Sul (CONMEBOL) e uma da Oceania (OFC). O formato dos confrontos será definido pela Fifa. Ao fim dessa fase, duas equipes avançarão.

Na segunda etapa, prevista para fevereiro de 2027, as duas classificadas se juntarão a outras quatro seleções: duas da Concacaf, uma da Conmebol e uma da Uefa. Os seis países serão divididos em três chaves, com confrontos diretos que definirão os três classificados para a Copa do Mundo.

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As seleções da mesma confederação não poderão se enfrentar nessa fase.

Quais seleções disputarão a repescagem?

Oito seleções já garantiram presença no Torneio Classificatório da Copa do Mundo Feminina de 2027. Confira a divisão por confederação:

AFC (Ásia): Taipé Chinesa e Uzbequistão;

Taipé Chinesa e Uzbequistão; CAF (África): África do Sul e Gana;

África do Sul e Gana; CONMEBOL (América do Sul): Equador e Venezuela;

Equador e Venezuela; OFC (Oceania): Papua-Nova Guiné;

Papua-Nova Guiné; Concacaf: duas seleções, ainda a serem definidas;

duas seleções, ainda a serem definidas; Uefa (Europa): uma seleção, ainda a ser definida.

As vagas da Ásia foram confirmadas em março, após Taipé Chinesa e Uzbequistão serem derrotados por República da Coreia e Filipinas, respectivamente, na repescagem da Copa Asiática Feminina.

Em agosto, Gana e África do Sul asseguraram as vagas africanas. As duas seleções avançaram após eliminarem Costa do Marfim e Nigéria, respectivamente, na Copa Africana de Nações Feminina.

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Na América do Sul, Equador e Venezuela ficaram com as vagas destinadas à Conmebol. As duas seleções terminaram as Eliminatórias continentais entre as equipes que disputariam a repescagem intercontinental.

Já a Papua-Nova Guiné conquistou a vaga da Oceania. A equipe chegou à decisão das eliminatórias continentais, mas perdeu por 1 a 0 para a Nova Zelândia.

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Como serão distribuídas as vagas por confederação?

A Fifa definiu a distribuição das vagas considerando o desempenho das seleções nas competições continentais e o ranking mundial.

Confira como cada confederação será representada:

AFC: duas seleções na primeira fase;

duas seleções na primeira fase; CAF: duas seleções na primeira fase;

duas seleções na primeira fase; Concacaf: duas seleções diretamente na fase final;

duas seleções diretamente na fase final; CONMEBOL: duas seleções, com a mais bem posicionada no Ranking Mundial Feminino da Fifa avançando diretamente à fase final;

duas seleções, com a mais bem posicionada no Ranking Mundial Feminino da Fifa avançando diretamente à fase final; OFC: uma seleção na primeira fase;

uma seleção na primeira fase; Uefa: uma seleção diretamente na fase final.

No caso da Concacaf e da Uefa, as vagas diretas na segunda fase foram definidas com base no desempenho esportivo no Torneio Classificatório da Copa do Mundo Feminina de 2023.

A Conmebol também terá uma seleção diretamente na fase final, enquanto a outra disputará a primeira etapa. Isso acontece porque o Brasil, país-sede, já está classificado e não ocupa uma das vagas destinadas à confederação.

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Quando será disputado o Torneio Classificatório?

A competição terá duas janelas de disputa:

Novembro e dezembro de 2026: primeira fase, com seis seleções e duas vagas para a etapa seguinte;

primeira fase, com seis seleções e duas vagas para a etapa seguinte; Fevereiro de 2027: fase final, com seis equipes e três vagas para a Copa do Mundo Feminina.

Jogos do Torneio Classificatório da Copa do Mundo Feminina

1ª rodada – 28 de novembro de 2026

11h – Taipé Chinesa x África do Sul

13h30 – Uzbequistão x Papua-Nova Guiné

16h – Gana x Equador

2ª rodada – 1º de dezembro de 2026

11h – Papua-Nova Guiné x Taipé Chinesa

13h30 – Uzbequistão x Gana

16h – África do Sul x Equador

3ª rodada – 5 de dezembro de 2026

14h – África do Sul x Uzbequistão

14h – Taipé Chinesa x Equador

14h – Papua-Nova Guiné x Gana

Horários de Brasília.

Copa do Mundo Feminina de 2027

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada no Brasil e terá 32 seleções. O torneio será disputado entre junho e julho de 2027, marcando a primeira edição do Mundial feminino sediada na América do Sul.

O país receberá pela primeira vez a principal competição de seleções do futebol feminino. Ao todo, três equipes conquistarão a classificação por meio do Torneio Classificatório, que definirá as últimas vagas para o Mundial.