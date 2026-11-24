Seleção Feminina tem cinco mudanças na convocação para amistosos contra o Japão; veja lista
Arthur Elias precisou fazer alterações por lesões e questões pessoais na lista para os últimos compromissos do Brasil em 2026
A Seleção Brasileira Feminina teve cinco mudanças na lista de convocadas para os amistosos contra o Japão, válidos pela última Data Fifa de 2026. A alteração mais recente foi a convocação de Camila, do Cruzeiro, para substituir Lorena, que sofreu uma lesão no pé. Antes dela, outras quatro jogadoras já haviam sido chamadas para ocupar vagas de atletas desconvocadas.
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Desde a divulgação da lista original, em 10 de novembro, o técnico Arthur Elias precisou fazer outras quatro alterações. Tainá Maranhão, do Palmeiras, foi chamada para o lugar de Isabela, do PSG, que sofreu uma lesão muscular. Evelin Bonifácio, do Santos, assumiu a vaga de Bia Zaneratto, do Palmeiras, também por lesão muscular. Já Thaís Lima, do Benfica, substituiu Lelê, do Corinthians, liberada por questões pessoais.
A quarta mudança foi anunciada após o corte de Marília, do Cruzeiro. Artilheira do Brasileirão Feminino de 2026, a atacante apresentou uma dor limitante na região anterior da coxa esquerda e deu lugar a Gabi Portilho, do San Diego Wave.
Confira as cinco mudanças na Seleção Feminina
- Camila (Cruzeiro) substitui Lorena (Kansas City), que sofreu uma lesão no pé.
- Gabi Portilho (San Diego Wave) entra no lugar de Marília (Cruzeiro), cortada por dores na coxa esquerda.
- Tainá Maranhão (Palmeiras) assume a vaga de Isabela (PSG), que sofreu uma lesão muscular.
- Evelin Bonifácio (Santos) substitui Bia Zaneratto (Palmeiras), também por lesão muscular.
- Thaís Lima (Benfica) foi chamada para o lugar de Lelê (Corinthians), liberada por questões pessoais.
Próximos jogos da Seleção Brasileira
O Brasil enfrenta o Japão em dois amistosos na última Data Fifa do ano. O primeiro confronto será em Hiroshima, no dia 29 de novembro. Depois, as equipes voltam a se encontrar em Okayama, no dia 5 de dezembro.
- 29/11 (domingo), à 1h55 (de Brasília): Japão x Brasil — Edion Peace Wing, em Hiroshima.
- 05/12 (sábado), às 3h (de Brasília): Japão x Brasil — JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.
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