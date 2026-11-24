A Seleção Brasileira Feminina teve cinco mudanças na lista de convocadas para os amistosos contra o Japão, válidos pela última Data Fifa de 2026. A alteração mais recente foi a convocação de Camila, do Cruzeiro, para substituir Lorena, que sofreu uma lesão no pé. Antes dela, outras quatro jogadoras já haviam sido chamadas para ocupar vagas de atletas desconvocadas.

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Desde a divulgação da lista original, em 10 de novembro, o técnico Arthur Elias precisou fazer outras quatro alterações. Tainá Maranhão, do Palmeiras, foi chamada para o lugar de Isabela, do PSG, que sofreu uma lesão muscular. Evelin Bonifácio, do Santos, assumiu a vaga de Bia Zaneratto, do Palmeiras, também por lesão muscular. Já Thaís Lima, do Benfica, substituiu Lelê, do Corinthians, liberada por questões pessoais.

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A quarta mudança foi anunciada após o corte de Marília, do Cruzeiro. Artilheira do Brasileirão Feminino de 2026, a atacante apresentou uma dor limitante na região anterior da coxa esquerda e deu lugar a Gabi Portilho, do San Diego Wave.

Confira as cinco mudanças na Seleção Feminina

Camila (Cruzeiro) substitui Lorena (Kansas City) , que sofreu uma lesão no pé.

substitui , que sofreu uma lesão no pé. Gabi Portilho (San Diego Wave) entra no lugar de Marília (Cruzeiro) , cortada por dores na coxa esquerda.

entra no lugar de , cortada por dores na coxa esquerda. Tainá Maranhão (Palmeiras) assume a vaga de Isabela (PSG) , que sofreu uma lesão muscular.

assume a vaga de , que sofreu uma lesão muscular. Evelin Bonifácio (Santos) substitui Bia Zaneratto (Palmeiras) , também por lesão muscular.

substitui , também por lesão muscular. Thaís Lima (Benfica) foi chamada para o lugar de Lelê (Corinthians), liberada por questões pessoais.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

O Brasil enfrenta o Japão em dois amistosos na última Data Fifa do ano. O primeiro confronto será em Hiroshima, no dia 29 de novembro. Depois, as equipes voltam a se encontrar em Okayama, no dia 5 de dezembro.

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