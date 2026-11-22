A Seleção Feminina terá uma alteração no gol para os últimos compromissos da temporada. Arthur Elias convocou Thaís Lima, do Benfica, neste domingo (22), para ocupar a vaga de Lelê, do Corinthians. A goleira foi liberada pela comissão técnica para resolver questões pessoais.

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Essa é a terceira mudança na relação anunciada pelo treinador no dia 10 de novembro. Antes, Isabela, do PSG, deixou a lista por causa de um problema muscular e foi substituída por Tainá Maranhão, do Palmeiras. Bia Zaneratto, também do clube paulista, sofreu uma lesão e deu lugar a Evelin Bonifácio, do Santos.

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Thais Lima recebeu nova oportunidade na Seleção principal após sub-20 (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Brasil enfrenta o Japão em dois amistosos

A equipe comandada por Arthur Elias encerra o calendário de 2026 com dois confrontos diante da seleção japonesa. O primeiro será disputado em 29 de novembro, em Hiroshima. O segundo está marcado para 5 de dezembro, em Okayama.

A apresentação das atletas começa nesta segunda-feira (23). O primeiro treinamento da equipe está previsto para quarta-feira (25), no Hot Staff Field Hiroshima.

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Veja a lista atualizada da Seleção Feminina

Goleiras: Lorena (Kansas City), Natascha (Palmeiras) e Thaís Lima (Benfica).

Defensoras: Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon), Mariza (Tigres-MEX), Lauren (Atlético de Madrid) e Tayla (São Paulo).

Laterais: Raissa Bahia (Palmeiras) e Aline Gomes (Pachuca).

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Ary Borges (Angel City), Kaylane (Flamengo) e Yaya (PSG).

Atacantes: Marília (Cruzeiro), Priscila (América-MEX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid), Geyse (América-MEX), Luany (Atlético de Madrid), Evelin Bonifácio (Santos), Adriana (Al-Qadsiah), Amanda Gutierres (Boston), Gisele (Grêmio) e Tainá Maranhão (Palmeiras).