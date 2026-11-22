A decisão do Paulistão Feminino Sub-17 teve uma cena incomum neste domingo (22). As jogadoras do São Paulo disputaram a final contra a Ferroviária com camisas de treinamento e números feitos à mão com giz. A partida foi realizada no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O uniforme utilizado não era o modelo habitual de jogo. As atletas vestiram camisas amarelas e pretas usadas nos treinos, além de shorts pretos e meiões brancos com listras. Para cumprir a exigência de identificação das jogadoras durante a partida, a numeração foi acrescentada manualmente.

continua após a publicidade

De acordo com o "ge", o São Paulo explicou que a mudança ocorreu por causa de problemas na logística dos uniformes. Em comunicado, o clube afirmou que precisou recorrer ao modelo alternativo devido a "intercorrências logísticas".

Foto: Rafael Zocco / Ferroviária

Tricolor vira sobre a Ferroviária e fica com a taça

Dentro de campo, o São Paulo confirmou o título com uma vitória por 4 a 2. Depois de sair atrás no placar, a equipe reagiu e conseguiu a virada sobre a Ferroviária na decisão disputada em jogo único.

continua após a publicidade

Cecília, Gigi Pires e Sofia Gamonal, autora de dois gols, marcaram para o Tricolor. Greise e Pozzer fizeram os gols da equipe de Araraquara.

Como foi o jogo

A Ferroviária abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Greise, aos 8 minutos, e Pozzer, aos 20. O São Paulo encontrou dificuldades para reagir antes do intervalo, mas voltou mais agressivo após a pausa.

A reação tricolor começou aos 10 minutos da etapa final, quando Cecília marcou de cabeça. Três minutos depois, Sofia Gamonal deixou tudo igual. A atacante voltou a balançar as redes aos 20, com um chute de fora da área, e colocou o São Paulo em vantagem.

continua após a publicidade

A Ferroviária ainda tentou buscar o empate, mas teve Marcelinha expulsa. Aos 39 minutos, Gigi Pires marcou o quarto gol são-paulino e confirmou a vitória por 4 a 2, de virada, e o título estadual.