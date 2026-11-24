Tati Silveira conquista tetracampeonato chileno e mantém invencibilidade histórica no Colo-Colo
Brasileira chega ao quarto título consecutivo como treinadora da equipe, que alcançou o pentacampeonato nacional; técnica foi especulada no Corinthians recentemente
Tati Silveira segue fazendo história no futebol chileno. A treinadora brasileira conquistou o Campeonato Chileno Feminino de 2026 com o Colo-Colo e chegou ao quarto título consecutivo à frente da equipe. A conquista sobre a Universidad Católica também representa o pentacampeonato seguido do clube, que mantém a hegemonia nacional.
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A campanha do Colo-Colo foi marcada pelo domínio ao longo da competição. Em 29 partidas, foram 27 vitórias e dois empates, sem nenhuma derrota. A equipe marcou 114 gols e sofreu apenas seis, alcançando 97% de aproveitamento. Além do título, terminou com a melhor campanha geral, o melhor ataque e a melhor defesa do torneio.
Com o resultado, Tati ampliou uma sequência invicta que já dura quatro temporadas no Campeonato Chileno. Desde que chegou ao país, a brasileira soma 97 jogos na competição, com 89 vitórias e oito empates. São 392 gols marcados e apenas 26 sofridos, além de 96% de aproveitamento.
— Temos um grupo que trabalha muito. Já são cinco anos conquistando o título e a cada ano tivemos que nos reinventar. Foi uma grande final e sabemos da força do nosso elenco. As jogadoras são incríveis e todas estão de parabéns. Os títulos são das jogadoras e elas têm que celebrar — afirmou a treinadora.
Os quatro títulos de Tati Silveira no Chile
A conquista de 2026 amplia a sequência de títulos de Tati à frente do Colo-Colo. A brasileira venceu todas as edições do Campeonato Chileno desde que assumiu o comando da equipe, em 2023.
O primeiro troféu veio diante do Santiago Morning. Em 2024 e 2025, o Colo-Colo superou a Universidad de Chile nas decisões. Neste ano, a equipe venceu a Universidad Católica para confirmar o tetracampeonato da treinadora e o quinto título consecutivo do clube.
Tati também destacou a importância do trabalho coletivo e agradeceu à diretoria e aos profissionais que participam do projeto.
— As estrelas dessa linda conquista são elas. Agradeço muito o clube, os dirigentes e minha equipe técnica, porque não trabalho sozinha. É um trabalho de muitas mãos. Sabemos das dificuldades, mas o Colo-Colo tem nos apoiado e retribuímos em campo com os títulos — comentou.
Antes de iniciar a trajetória no futebol chileno, a treinadora já havia conquistado o Campeonato Brasileiro Feminino com a Ferroviária, em 2019. Com isso, chegou ao quinto título nacional de sua carreira.
Tati Silveira foi especulada no Corinthians
O trabalho da brasileira no Colo-Colo também colocou seu nome em evidência no mercado do futebol feminino. Recentemente, Tati Silveira foi especulada como possível opção para assumir o Corinthians.
A treinadora, de 45 anos, ultrapassou a marca de 100 partidas à frente do Colo-Colo e se tornou a primeira mulher a conquistar o Campeonato Chileno Feminino na história do clube.
Eleita melhor treinadora da competição em quatro temporadas consecutivas, entre 2023 e 2026, Tati mantém um retrospecto sem derrotas no torneio nacional. Em quatro anos no Chile, construiu uma sequência de 97 partidas, com 89 vitórias e oito empates.
O novo título reforça a trajetória da brasileira no futebol sul-americano, marcada pela regularidade e pelo domínio do Colo-Colo no cenário nacional.
Números e conquistas
- 4 títulos consecutivos do Campeonato Chileno: 2023, 2024, 2025 e 2026, todos pelo Colo-Colo.
- Pentacampeonato do Colo-Colo: a equipe conquistou o quinto título nacional consecutivo em 2026.
- Invencibilidade no Chile: 97 jogos, com 89 vitórias e oito empates. Nenhuma derrota.
- Aproveitamento de 96% nas quatro temporadas à frente do Colo-Colo.
- Campanha em 2026: 29 partidas, 27 vitórias, dois empates e nenhuma derrota.
- Ataque e defesa em 2026: 114 gols marcados e apenas seis sofridos.
- Saldo de gols na temporada: +108.
- Quatro vezes melhor treinadora do Campeonato Chileno: eleita em 2023, 2024, 2025 e 2026.
- Primeira mulher a conquistar o Campeonato Chileno pelo Colo-Colo na história do clube.
- Cinco títulos nacionais na carreira: um Campeonato Brasileiro com a Ferroviária, em 2019, e quatro Campeonatos Chilenos pelo Colo-Colo.
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