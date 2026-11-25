A Copa é Delas: episódio 8 já está no ar na Lance!TV; assista ao vivo
Nathália Gomes e Igor Reis trazem as principais novidades sobre a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil
O oitavo episódio de A Copa é Delas já está no ar no Lance!TV! Nesta edição, Nathália Gomes e Igor Reis apresentam as principais notícias e novidades sobre a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O programa destaca a chegada da taça do Mundial ao país com imagens exclusivas do evento realizado na CBF, os preparativos para o sorteio dos grupos, marcado para 11 de dezembro, e as informações sobre a venda de ingressos. A edição também traz as expectativas de grandes nomes do futebol feminino para a competição, além de uma análise dos próximos compromissos da Seleção Brasileira.
A equipe comandada por Arthur Elias terá dois amistosos contra o Japão nesta Data Fifa: o primeiro será disputado em Hiroshima, no dia 29 de novembro, e o segundo em Okayama, no dia 5 de dezembro.
Quer acompanhar os bastidores da preparação para o Mundial, conhecer as novidades da competição e ficar por dentro do que acontece no futebol feminino? Dê o play e acompanhe o oitavo episódio de A Copa é Delas, ao vivo, na Lance!TV!
Mais LANCE!
Instituto SECI completa 10 anos de futebol feminino e transforma a vida de meninas por meio do esporte
Projeto social do ABC Paulista promove inclusão, protagonismo e formação esportiva
Seleção Feminina tem cinco mudanças na convocação para amistosos contra o Japão; veja lista
Arthur Elias precisou fazer alterações por lesões e questões pessoais na lista para os últimos compromissos do Brasil em 2026
Nova lei estabelece diretrizes para o futebol feminino e exige adequações de clubes
Lei nº 15.522/2026 prevê medidas de profissionalização, proteção às atletas e manutenção de equipes femininas por organizações esportivas abrangidas pela norma
Tati Silveira conquista tetracampeonato chileno e mantém invencibilidade histórica no Colo-Colo
Brasileira chega ao quarto título consecutivo como treinadora da equipe, que alcançou o pentacampeonato nacional; técnica foi especulada no Corinthians recentemente
Fifa anuncia sedes das Copas do Mundo Feminina de 2031 e 2035
Após a edição de 2027, no Brasil, próximas Copas passarão a ter 48 seleções
Fortaleza anuncia retomada do futebol feminino em parceria com Club Social
Iniciativa garante apoio à formação e estabelece contrato para continuidade do time
Thaís Lima, do Benfica, é chamada para a Seleção após saída de Lelê
Goleira do Corinthians foi liberada por questões pessoais; mudança é a terceira na convocação de Arthur Elias para os amistosos contra o Japão
São Paulo usa camisas de treino e números escritos a giz em final do Paulista Feminino Sub-17
Problema no uniforme foi atribuído pelo clube a questões logísticas; apesar do improviso, equipe venceu a Ferroviária por 4 a 2 e garantiu a taça
Corinthians termina 2026 sem nenhum título pela primeira vez desde 2016
Eliminação para o Bragantino no Paulistão encerra última chance de conquista das Brabas, que acumulam cinco vice-campeonatos e duas quedas na temporada
Com defesa decisiva de Lorena e golaço de Debinha, Kansas City conquista título inédito da NWSL
Goleira brasileira evitou o empate do Washington Spirit quando o Kansas City vencia por 1 a 0; Debinha entrou no segundo tempo e marcou nos acréscimos para garantir a taça
Evelin, do Santos, é convocada para a Seleção após corte de Bia Zaneratto
Atacante de 18 anos foi chamada por Arthur Elias para os amistosos contra o Japão, em novembro e dezembro
Dia da Consciência Negra: por que há tão poucos treinadores negros no futebol brasileiro?
Em entrevista ao L!, especialista explica os dados de uma pesquisa sobre o tema, enquanto Roger Machado relata experiências da carreira e os desafios enfrentados no futebol
TJD-SP marca julgamento de briga entre Ferroviária e Corinthians na final do Paulista Feminino Sub-20
Clubes, seis jogadoras e a técnica corintiana foram denunciados após confusão generalizada; sessão está marcada para segunda-feira (23)
Quem é Gabi Morais, ex-jogadora da Seleção Brasileira presa em operação contra o CV
Com passagens por Inter e Corinthians, volante está sem clube desde fevereiro deste ano, quando optou pela rescisão contratual com as Gurias Coloradas
Ex-jogadora da Seleção Brasileira é presa em operação contra o Comando Vermelho em Fortaleza
Gabi Morais, de 32 anos, tem passagens por Corinthians e Internacional e é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro para a facção criminosa
Copa do Mundo Feminina completa 35 anos e se prepara para edição histórica no Brasil
Da primeira edição, em 1991, ao Mundial de 32 seleções
Entenda o investimento feito pelo Inter para chegar ao topo do futebol feminino
Campeão inédito da Copa do Brasil, Internacional prevê R$ 12,4 milhões para a modalidade em 2026; orçamento revela diferença de recursos em relação ao futebol masculino
Kerolin é anunciada como embaixadora para a Copa do Mundo Feminina de 2027
Atacante brasileira será representante global de marca patrocinadora do torneio, que será disputado no Brasil entre junho e julho do próximo ano
Final da Copa do Brasil Feminina tem ativações de patrocinadores no Beira-Rio
Marcas promoveram ações com torcedores e atletas, conteúdos digitais e premiação individual durante a decisão entre Internacional e Flamengo
Cristiane, do Flamengo, faz forte desabafo após vice na Copa do Brasil: 'Prefiro ter paz do que ter razão'
Atacante afirmou que 'coisas internas' atrapalharam as Meninas da Gávea na temporada, mas evitou detalhar situações após derrota para o Internacional na final