O oitavo episódio de A Copa é Delas já está no ar no Lance!TV! Nesta edição, Nathália Gomes e Igor Reis apresentam as principais notícias e novidades sobre a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

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O programa destaca a chegada da taça do Mundial ao país com imagens exclusivas do evento realizado na CBF, os preparativos para o sorteio dos grupos, marcado para 11 de dezembro, e as informações sobre a venda de ingressos. A edição também traz as expectativas de grandes nomes do futebol feminino para a competição, além de uma análise dos próximos compromissos da Seleção Brasileira.

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A equipe comandada por Arthur Elias terá dois amistosos contra o Japão nesta Data Fifa: o primeiro será disputado em Hiroshima, no dia 29 de novembro, e o segundo em Okayama, no dia 5 de dezembro.

Quer acompanhar os bastidores da preparação para o Mundial, conhecer as novidades da competição e ficar por dentro do que acontece no futebol feminino? Dê o play e acompanhe o oitavo episódio de A Copa é Delas, ao vivo, na Lance!TV!