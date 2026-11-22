Com defesa decisiva de Lorena e golaço de Debinha, Kansas City conquista título inédito da NWSL
Goleira brasileira evitou o empate do Washington Spirit quando o Kansas City vencia por 1 a 0; Debinha entrou no segundo tempo e marcou nos acréscimos para garantir a taça
O Kansas City Current conquistou neste sábado (21) o primeiro título de sua história na NWSL, a liga feminina de futebol dos Estados Unidos. A vitória por 2 a 1 sobre o Washington Spirit, no Audi Field, em Washington, teve participação decisiva de duas brasileiras: Lorena, com uma defesa importante durante a partida, e Debinha, autora do gol que confirmou a conquista nos acréscimos.
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Quando o Kansas City vencia por 1 a 0, Lorena apareceu para evitar o empate. A goleira brasileira fez uma defesa importante em cabeçada de Tara Rudd e impediu que o Washington Spirit voltasse ao jogo. A intervenção foi fundamental para manter a vantagem da equipe na decisão.
Já na reta final, Debinha entrou em campo e decidiu o confronto. Aos 52 minutos, a atacante recebeu assistência de Temwa Chawinga, driblou a goleira adversária e finalizou para o gol vazio. O gol fechou o placar em 2 a 1 e garantiu o título inédito ao Kansas City Current.
Após o título, Lorena irá se apresentar à Seleção Brasileira para os últimos compromissos do ano. Já Debinha ficou de fora da lista de Arthur Elias para os amistosos contra o Japão.
Veja a convocação atualizada da Seleção Brasileira
Goleiras: Lorena (Kansas City), Nastascha (Palmeiras) e Lelê (Corinthians).
Defensoras: Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon-FRA), Mariza (Tigres-MEX), Lauren (Atlético de Madrid-ESP) e Tayla (São Paulo).
Laterais: Raissa Bahia (Palmeiras) e Aline Gomes (Pachuca-MEX).
Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Angel City-EUA), Kaylane (Flamengo) e Yaya (PSG-FRA).
Atacantes: Marília (Cruzeiro), Priscila (América-MEX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP), Geyse (América-MEX), Luany (Atlético de Madrid-ESP), Adriana (Al-Qadsiah-SAU), Amanda Gutierres (Boston-EUA), Gisele (Grêmio), Tainá Maranhão (Palmeiras) e Evelin (Santos).
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