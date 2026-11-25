O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, criticou a falta de incentivo ao futebol feminino no Brasil e cobrou mudanças nas políticas de apoio ao esporte. Durante participação em um podcast da CBF, no Summit CBF Academy, em São Paulo, o dirigente afirmou que a modalidade recebe pouca atenção na prática, apesar da frequência com que o tema é discutido.

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— Todo mundo fala do futebol feminino, mas vamos falar a verdade aqui: o Brasil não apoia nada o futebol feminino. Zero, zero. Não tem dinheiro, direitos de transmissão, não tem incentivo fiscal específico — declarou.

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Bap também apontou dificuldades relacionadas à infraestrutura necessária para o desenvolvimento da modalidade e aos mecanismos de incentivo fiscal. Na avaliação do presidente rubro-negro, existe uma distância entre o discurso de valorização do futebol feminino e as condições oferecidas para seu crescimento.

— O futebol feminino no Brasil é muito querido no discurso e pouquíssimo querido na prática. É deficitário, é como um bebê. Você tem que ajudar durante uma fase inicial para que, no futuro, ele possa andar com as próprias pernas — afirmou.

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Bap compara incentivos ao esporte com a cultura

Durante a conversa, o dirigente ampliou as críticas para as políticas públicas de incentivo ao esporte brasileiro. Bap comparou os mecanismos de financiamento esportivo com os destinados à cultura e afirmou que a liberação de recursos para projetos esportivos enfrenta entraves burocráticos.

— O Brasil não estimula o esporte, por exemplo, como estimula a cultura. Eu sei que Brasília não gosta quando eu falo isso, mas é uma grande verdade — disse.

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Na sequência, o presidente do Flamengo utilizou a Lei Rouanet como exemplo para destacar a diferença entre os processos de incentivo.

— Para a Lei Rouanet, com uma canetada você libera o dinheiro. Para o incentivo do esporte, tem que chover na terça-feira a 45 graus, a caneta tem que ser preta no papel, tem que ser antes do dia 30 do mês, os astros têm que se alinhar para talvez você ter o recurso — declarou.

Bap também mencionou a demora na liberação de verbas e as dificuldades enfrentadas por clubes e projetos esportivos para acessar os recursos. Para ele, o financiamento destinado ao setor deveria ter liberação mais ágil e previsível.

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Presidente comenta planejamento do Flamengo para 2027

Ao falar especificamente sobre o trabalho do Flamengo, Bap explicou que o clube precisou estabelecer prioridades financeiras em 2026. Segundo o dirigente, a decisão foi concentrar esforços na formação de atletas das categorias de base, diante das limitações orçamentárias para manter o mesmo nível de investimento do futebol masculino.

— O dinheiro não é infinito. A gente não pode subsidiar o futebol feminino para ter um bom futebol feminino, com o mesmo nível de atletas que temos no futebol masculino. Mas acreditamos na base do Flamengo — explicou.

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O presidente também defendeu o trabalho desenvolvido com as jogadoras formadas pelo clube e citou a chegada da equipe a uma final como parte do processo de evolução do projeto.

Bap projetou uma continuidade desse crescimento em 2027, mas ponderou que o avanço depende da disponibilidade de recursos.

— Em 2027, a gente vai um pouco mais longe, um pouco mais longe, um pouco mais longe. No ritmo que a gente gostaria, não. Mas é no ritmo que você consegue ter recurso. Na hora que tem mais recursos e estimula os segmentos, eu acho que tem mais resultados — afirmou.

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Ao encerrar sua análise, o dirigente voltou a defender que o investimento na formação esportiva seja tratado como prioridade no país. Para Bap, o Brasil precisa oferecer melhores condições para desenvolver atletas desde as categorias de base, em vez de concentrar as expectativas apenas nos resultados das grandes competições.

— Todo mundo quer ser campeão, mas nem todo mundo quer, de alguma maneira, cumprir com o que é necessário para forjar campeões — concluiu.

Internacional venceu o Flamengo na final da Copa do Brasil Feminina (Foto: Divulgação / Flickr Internacional)

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