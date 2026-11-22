A Seleção Feminina terá mais uma novidade para os amistosos contra o Japão. A atacante Evelin Bonifácio, do Santos, foi convocada neste sábado (21) para ocupar a vaga de Bia Zaneratto, do Palmeiras, cortada após sofrer uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita.

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Com a mudança, Arthur Elias passa a contar com mais uma jovem atacante no grupo que enfrentará as japonesas em dois compromissos no país asiático. O primeiro duelo será disputado em Hiroshima, no dia 29 de novembro, enquanto o segundo está marcado para 5 de dezembro, em Okayama.

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Quem é Evelin, nova convocada da Seleção?

Aos 18 anos, Evelin é formada nas categorias de base do Santos e foi eleita a revelação do Campeonato Paulista Feminino de 2025. Canhota, a atacante soma dois gols e uma assistência em 21 partidas na atual temporada.

A jogadora também acumula experiências nas categorias de base da Seleção. Em 2025, disputou o Mundial Sub-17, competição na qual marcou dois gols e deu uma assistência em sete jogos. Já no Mundial Sub-20 de 2026, registrou outros dois gols e duas assistências em cinco partidas.

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Evelin também integrou o grupo campeão da Fifa Series com a seleção principal, antes de receber a nova oportunidade na equipe de Arthur Elias.

Evelin, atacante do Santos, foi convodada por Arthur Elias (Foto: Divulgação/CBF)

Segunda mudança na convocação brasileira

Bia Zaneratto é a segunda jogadora cortada da lista original para a Data Fifa de novembro. Mais cedo, a lateral Isabela, do PSG, também foi desconvocada após apresentar uma lesão muscular na parte posterior da coxa. Para a vaga, Arthur Elias chamou Tainá Maranhão, do Palmeiras.

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Veja a convocação atualizada da Seleção Brasileira

Goleiras: Lorena (Kansas City), Nastascha (Palmeiras) e Lelê (Corinthians).

Defensoras: Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon-FRA), Mariza (Tigres-MEX), Lauren (Atlético de Madrid-ESP) e Tayla (São Paulo).

Laterais: Raissa Bahia (Palmeiras) e Aline Gomes (Pachuca-MEX).

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Angel City-EUA), Kaylane (Flamengo) e Yaya (PSG-FRA).

Atacantes: Marília (Cruzeiro), Priscila (América-MEX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP), Geyse (América-MEX), Luany (Atlético de Madrid-ESP), Adriana (Al-Qadsiah-SAU), Amanda Gutierres (Boston-EUA), Gisele (Grêmio), Tainá Maranhão (Palmeiras) e Evelin (Santos).