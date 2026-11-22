Evelin, do Santos, é convocada para a Seleção após corte de Bia Zaneratto
Atacante de 18 anos foi chamada por Arthur Elias para os amistosos contra o Japão, em novembro e dezembro
A Seleção Feminina terá mais uma novidade para os amistosos contra o Japão. A atacante Evelin Bonifácio, do Santos, foi convocada neste sábado (21) para ocupar a vaga de Bia Zaneratto, do Palmeiras, cortada após sofrer uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita.
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Com a mudança, Arthur Elias passa a contar com mais uma jovem atacante no grupo que enfrentará as japonesas em dois compromissos no país asiático. O primeiro duelo será disputado em Hiroshima, no dia 29 de novembro, enquanto o segundo está marcado para 5 de dezembro, em Okayama.
Quem é Evelin, nova convocada da Seleção?
Aos 18 anos, Evelin é formada nas categorias de base do Santos e foi eleita a revelação do Campeonato Paulista Feminino de 2025. Canhota, a atacante soma dois gols e uma assistência em 21 partidas na atual temporada.
A jogadora também acumula experiências nas categorias de base da Seleção. Em 2025, disputou o Mundial Sub-17, competição na qual marcou dois gols e deu uma assistência em sete jogos. Já no Mundial Sub-20 de 2026, registrou outros dois gols e duas assistências em cinco partidas.
Evelin também integrou o grupo campeão da Fifa Series com a seleção principal, antes de receber a nova oportunidade na equipe de Arthur Elias.
Segunda mudança na convocação brasileira
Bia Zaneratto é a segunda jogadora cortada da lista original para a Data Fifa de novembro. Mais cedo, a lateral Isabela, do PSG, também foi desconvocada após apresentar uma lesão muscular na parte posterior da coxa. Para a vaga, Arthur Elias chamou Tainá Maranhão, do Palmeiras.
Veja a convocação atualizada da Seleção Brasileira
Goleiras: Lorena (Kansas City), Nastascha (Palmeiras) e Lelê (Corinthians).
Defensoras: Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon-FRA), Mariza (Tigres-MEX), Lauren (Atlético de Madrid-ESP) e Tayla (São Paulo).
Laterais: Raissa Bahia (Palmeiras) e Aline Gomes (Pachuca-MEX).
Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Angel City-EUA), Kaylane (Flamengo) e Yaya (PSG-FRA).
Atacantes: Marília (Cruzeiro), Priscila (América-MEX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP), Geyse (América-MEX), Luany (Atlético de Madrid-ESP), Adriana (Al-Qadsiah-SAU), Amanda Gutierres (Boston-EUA), Gisele (Grêmio), Tainá Maranhão (Palmeiras) e Evelin (Santos).
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