O Corinthians Feminino terminou 2026 sem conquistar nenhum título pela primeira vez desde a reativação da modalidade, em 2016. A eliminação para o RB Bragantino, neste domingo (22), na semifinal do Campeonato Paulista, confirmou o pior desfecho possível para a temporada alvinegra: as Brabas disputaram sete competições e não levantaram uma taça sequer.

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Na Fazendinha, o Corinthians venceu por 3 a 1 no tempo regulamentar, devolvendo o placar sofrido no jogo de ida. A decisão foi para os pênaltis, mas o Bragantino venceu por 5 a 4 e ficou com a vaga na final. Com o resultado, o time comandado pelo clube alvinegro perdeu sua última oportunidade de conquistar um título expressivo em 2026.

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Corinthians acumula cinco vice-campeonatos em 2026

A temporada foi marcada por decisões frustradas para as Brabas. O Corinthians terminou como vice-campeão da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras; da Copa das Campeãs, contra o Arsenal; do Campeonato Brasileiro, diante do São Paulo; e da Libertadores, contra o Cruzeiro.

Na competição continental, a derrota teve contornos ainda mais dolorosos. O Corinthians chegou a abrir vantagem de três gols e posteriormente vencia por 4 a 2, mas sofreu a virada e ficou com o segundo lugar.

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Além dos quatro vice-campeonatos, a equipe também foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Brasil, pela Ferroviária, e caiu no play-in do Campeonato Paulista diante do Red Bull Bragantino.

Temporada das Brabas

Vice-campeão da Copa das Campeãs , após derrota para o Arsenal.

, após derrota para o Arsenal. Vice-campeão da Supercopa do Brasil , diante do Palmeiras.

, diante do Palmeiras. Vice-campeão do Campeonato Brasileiro , após perder a decisão para o São Paulo.

, após perder a decisão para o São Paulo. Vice-campeão da Libertadores , diante do Cruzeiro, mesmo depois de abrir vantagem de 3 a 0 e chegar a vencer por 4 a 2.

, diante do Cruzeiro, mesmo depois de abrir vantagem de 3 a 0 e chegar a vencer por 4 a 2. Eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil , pela Ferroviária, com a primeira derrota da história do clube em Araraquara.

, pela Ferroviária, com a primeira derrota da história do clube em Araraquara. Eliminado no play-in do Campeonato Paulista, pelo Red Bull Bragantino, após derrota nos pênaltis.

Copa Paulista será última competição do Corinthians em 2026

Apesar da eliminação no Campeonato Paulista, o Corinthians ainda terá uma competição pela frente na temporada. As Brabas garantiram vaga na Copa Paulista Feminina, que começa em 28 de novembro e reúne oito equipes: os dois times eliminados no play-in do Estadual, os dois últimos classificados da primeira fase do Paulistão e os quatro melhores colocados da Taça Paulistana.

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Por ter terminado com a melhor campanha entre os eliminados do play-in, o Corinthians enfrentará o São Bento, quarto colocado da Taça Paulistana, nas quartas de final. Os confrontos serão disputados em jogo único, com mando de campo para as equipes de melhor campanha.

Os duelos das quartas de final serão:

Corinthians x São Bento Santos x Mauaense Taubaté x São José Realidade Jovem x Mirassol

As semifinais estão previstas para 2 de dezembro, enquanto a final será disputada no dia 5. O Corinthians já conquistou a Copa Paulista Feminina uma vez, em 2022, única edição do torneio que disputou.

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A competição representa a última oportunidade de as Brabas encerrarem 2026 com um título, embora a temporada já esteja marcada pela ausência de conquistas nas principais disputas do calendário.