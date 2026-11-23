Fifa anuncia sedes das Copas do Mundo Feminina de 2031 e 2035
Após a edição de 2027, no Brasil, próximas Copas passarão a ter 48 seleções
A Fifa anunciou, nesta segunda-feira (23), as sedes das Copas do Mundo Feminina de 2031 e 2035. Em um Congresso realizado de forma online, mas com algumas delegações presentes na sede da entidade, em Zurique, na Suíça, foi confirmado o que já se esperava. Afinal, por acordos internos e de revezamento entre continentes, só havia uma candidatura para cada Mundial. E cada uma com quatro países.
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- Copa do Mundo 2031: Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica;
- Copa do Mundo 2035: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte;
A partir de 2031, a Copa do Mundo Feminina passará a ter 48 seleções, repetindo o que já ocorreu na Copa Masculina de 2026. Assim, o Mundial de 2027, no Brasil, será o último com 32 seleções. Cada edição no novo formato terá 104 jogos e será disputada em 39 dias.
Na Copa do Mundo de 2031, serão 14 estádios nos Estados Unidos, quatro no México, um na Jamaica e um na Costa Rica. Já no Mundial de 2035, serão 14 estádios na Inglaterra, dois na Escócia, dois em País de Gales e um na Irlanda do Norte.
— (As edições de) 2031 e 2035 devem ir muito além do campo. Mais jogadoras, mais meninas inspiradas, mais treinadoras, mais árbitras, mais administradoras, mais líderes. Nossas prioridades para o futebol feminino são muito, muito simples: temos que expandir o esporte globalmente, temos que eliminar as lacunas que ainda existem e temos que construir o futuro juntos — declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.
Copa do Mundo de 2027 no Brasil
Antes das edições de 2031 e 2035, a Copa do Mundo Feminina desembarca no Brasil em 2027. A competição acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho, em oito cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre.
O sorteio dos grupos da Copa de 2027 está marcado para 11 de dezembro e será realizado no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro. Já os ingressos para a Copa serão vendidos a partir de 1º de dezembro.
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