O terceiro episódio de "A Copa é Delas!", programa do Lance!TV dedicado à Copa do Mundo Feminina de 2027, reúne nomes importantes da Seleção Brasileira, apresenta mais um dos estádios que receberão a competição e revisita a história do futebol feminino no país. A edição também homenageia Cristiane, uma das principais referências da modalidade no Brasil.

No quadro Radar da Seleção, o destaque é Lorena. A goleira brasileira aparece entre os nomes para acompanhar no ciclo até a Copa de 2027, em um momento importante de sua trajetória com a camisa da Seleção. O quadro aborda a importância da posição e o papel que a atleta pode desempenhar nos planos de Arthur Elias para a competição.

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👉EP. 1: MARTA E KEROLIN: EXPERIÊNCIA E JUVENTUDE EM BUSCA DO 1º TÍTULO DA COPA

👉EP 2.: PROMESSA BRASILEIRA, REALIDADE ESPANHOLA E O MARACANÃ

Beira-Rio entra na rota da Copa do Mundo Feminina

O quadro leva o público a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para conhecer o Beira-Rio. Inaugurado em 1969 e casa do Internacional, o estádio está entre os palcos previstos para receber a Copa do Mundo Feminina de 2027.

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A edição também reserva espaço para conhecer as raízes da modalidade no país. Na Pílula de Conhecimento, o programa relembra os primeiros registros do futebol feminino no Brasil, na década de 1920, e os obstáculos enfrentados pelas mulheres ao longo do século passado.

Em 1941, uma regulamentação proibiu a prática de esportes considerados incompatíveis com a natureza feminina. A restrição foi reforçada em 1965, durante a ditadura militar, e só começou a ser superada com a revogação da proibição no início dos anos 1980. Em 1983, o futebol feminino foi regulamentado no país, abrindo caminho para a organização de competições e calendários.

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O quadro também relembra o torneio mundial experimental organizado pela Fifa em 1988, no qual o Brasil conquistou o terceiro lugar, e a primeira Copa do Mundo Feminina oficial, disputada na China, em 1991.

Cristiane é destaque em Donas da História

Para fechar a edição, o quadro "Donas da História" homenageia Cristiane. Com participação em cinco edições da Copa do Mundo e gols em todas elas, a atacante construiu uma trajetória marcante com a camisa da Seleção Brasileira, além de conquistar medalhas olímpicas.

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O episódio destaca a longevidade da jogadora e sua participação em diferentes fases do futebol feminino brasileiro, em uma trajetória que acompanhou e ajudou a impulsionar a evolução da modalidade.

Copa é Delas! tem mudança na apresentação

Com novos nomes no radar, estádios na rota da competição e histórias que ajudam a entender o caminho percorrido até aqui, A Copa é Delas! segue acompanhando a preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil.

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O terceiro episódio marca a despedida de Letycia Farias da apresentação do programa. A partir da próxima edição, Nathália Gomes assume a função e passa a concentrar também a coordenação e a roteirização do projeto.