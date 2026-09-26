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Lamar Jackson: conheça o astro dos Ravens que joga no Maracanã

Duas vezes MVP da NFL, quarterback do Baltimore Ravens é uma das principais atrações do primeiro jogo da liga no Maracanã

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 10:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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lamar_jackson
lamar_jackson (Foto: Shawn Hubbard)

O Maracanã será palco de um encontro inédito para os fãs de futebol americano. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam neste domingo (27), às 17h25 (de Brasília), pela Semana 3 da temporada regular da NFL. Entre as grandes estrelas que estarão em campo está Lamar Jackson, quarterback de Baltimore e um dos principais nomes da atual geração.

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Mas, afinal, o que faz um quarterback e por que Lamar Jackson é uma das grandes atrações do confronto no Rio de Janeiro?

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Entendendo o básico: o que é um quarterback?

O quarterback (QB) pode ser comparado a um "camisa 10" ou ao meio campista de um time de futebol. É ele quem recebe a bola do center, jogador que fica no meio da linha ofensiva, e toma uma das principais decisões de cada jogada: lançar a bola, entregar para um companheiro correr ou, dependendo da situação, avançar com ela.

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Quem é Lamar Jackson?

Nascido em Pompano Beach, na Flórida, Lamar Jackson chegou à NFL em 2018, quando foi selecionado pelo Baltimore Ravens na primeira rodada do Draft, na 32ª posição. Desde então, construiu uma trajetória marcada por um estilo de jogo diferente do tradicional para a posição. Além da capacidade de lançar a bola, o quarterback se destaca pela velocidade e pela habilidade para correr.

Jackson foi eleito o MVP da temporada regular em 2019 e voltou a receber o prêmio em 2023. Com isso, tornou-se um dos poucos quarterbacks da história da NFL a conquistar o prêmio mais de uma vez. O jogador também acumula marcas importantes pelo jogo terrestre. De acordo com a NFL, Jackson é o quarterback com mais temporadas de pelo menos 800, 700 e 600 jardas corridas na história da liga.

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Lamar Jackson na pré-temporada contra Commanders (Foto: Greg Fiume/Getty Images)
Lamar Jackson na pré-temporada contra Commanders (Foto: Greg Fiume/Getty Images)

Por que Lamar Jackson é tão diferente?

A principal característica de Lamar é a capacidade de ameaçar as defesas de duas maneiras. Além de lançar a bola, ele consegue avançar pelo chão e transformar jogadas aparentemente encerradas em grandes ganhos de jardas. Essa combinação faz com que os adversários precisem se preocupar simultaneamente com o passe e com a possibilidade de o quarterback correr. É justamente essa mobilidade que se tornou uma das marcas registradas do jogo de Lamar.

Na Semana 2 da temporada, mesmo na derrota dos Ravens para o New Orleans Saints, Jackson teve uma atuação de destaque e terminou a partida com 269 jardas passadas.

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O contrato milionário de Lamar Jackson

A importância de Lamar para Baltimore também aparece no tamanho de seu contrato. Em 2023, o quarterback assinou uma extensão de cinco anos com os Ravens no valor de US$ 260 milhões, com US$ 185 milhões garantidos. Na época, o acordo fez de Jackson o jogador mais bem pago da NFL em média anual, com US$ 52 milhões por temporada.

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