Dak Prescott fará no domingo (27), contra o Baltimore Ravens, seu primeiro jogo internacional em 11 temporadas na NFL. No Rio de Janeiro, o quarterback do Dallas Cowboys destacou a preparação antecipada para a partida no Maracanã e afirmou que a equipe pretende assumir uma postura agressiva no confronto.

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O Cowboys chegou ao Brasil na manhã de sexta-feira (25) e realizou o primeiro treino no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Segundo Prescott, a comissão técnica antecipou o plano de jogo para que os jogadores tivessem mais tempo para estudar e ajustar os detalhes antes da partida.

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Cowboys querem controlar o jogo

Prescott destacou que o Dallas estudou o trabalho de Jesse Minter, técnico do Ravens, desde o período em que ele era coordenador defensivo do Los Angeles Chargers. As equipes se enfrentaram na temporada passada, com vitória do Los Angeles por 34 a 17.

— Conseguimos voltar e assistir ao que esse treinador fez contra nós em Los Angeles no ano passado. Esse jogo foi muito importante para o nosso plano e para tentarmos entender as coisas. Eles fazem ajustes, nós fazemos ajustes.

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O quarterback afirmou que o objetivo é não deixar o Ravens ditar o ritmo da partida.

— Estamos confiantes no nosso plano de jogo, temos respostas para o que eles vão fazer. Isso faz parte de quem somos, não queremos sair da nossa identidade para tentar combater ou contra-atacar demais o que eles fazem. Queremos ser agressivos, queremos fazê-los jogar na defensiva e levar nosso melhor jogo até eles.

Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, no CT do Ninho do Urubu, antes do NFL Rio Game (Foto: João Pedro Rodrigues/Lance!)

Preparação começou antes da viagem

De acordo com Prescott, o planejamento antecipado permitiu que o elenco tivesse mais tempo para trabalhar os detalhes da estratégia durante a estadia no Rio. A equipe também adotou uma rotina diferente da habitual para favorecer a recuperação física e a integração entre os jogadores.

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— Eles dificultaram o próprio trabalho e deixaram o plano de jogo pronto mais cedo, então estamos um dia à frente de tudo. Isso nos permite ter um dia extra para ajustar o plano, conferir os detalhes e fazer o que é necessário. Ao mesmo tempo, estamos fortalecendo a união da equipe, ficando juntos no hotel e passando bastante tempo juntos em um lugar novo.

O Dallas trata a viagem como uma missão exclusivamente esportiva. A equipe permaneceu concentrada no hotel e, além dos treinamentos, tem como compromissos principais a visita ao Maracanã no sábado e a partida de domingo.

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Dak destaca estreia internacional

A partida no Rio será a primeira de Prescott fora dos Estados Unidos em sua carreira. O quarterback afirmou que está animado com a oportunidade de levar a marca dos Cowboys a um novo público e destacou a presença de torcedores da equipe no Brasil.

— Estou surpreso por ter demorado tanto, mas estou empolgado que finalmente aconteceu e que seja no Brasil, um lugar onde nunca estive. O objetivo é tentar expandir o jogo para diferentes lugares. O esporte já esteve aqui, mas não a marca de futebol dos Cowboys nem a organização.

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Prescott também afirmou que espera que a partida desperte o interesse de novos torcedores pelo futebol americano.

— É sempre emocionante ter a oportunidade de jogar, mas poder fazer isso em um novo país, com novos torcedores, e apresentar o esporte a crianças que estão tentando aprender sobre futebol americano, sendo os rostos que elas podem admirar e aspirar a ser, é algo que não levamos de ânimo leve.

Dak Prescott em ação na semana 1 da NFL (Foto: Divulgação/Dallas Cowboys)

Quarterback minimiza preocupação com gramado

As condições do gramado do Maracanã foram tema de preocupação durante a semana, mas Prescott afirmou que não pretende se deixar influenciar pelas notícias sobre a superfície.

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— Não dou muita atenção a isso. Confio no meu equipamento e nas chuteiras que vou usar. Se é a superfície em que vamos jogar, vamos jogar. Se vão permitir que a partida aconteça, é porque o campo é bom o suficiente. De onde eu venho, já joguei em coisas muito piores. Já fui derrubado no cimento. Então, se a grama está macia, vamos aceitar. Eu aceito, pelo menos. De qualquer forma, espero não ir ao chão.

Cowboys e Ravens se enfrentam neste domingo, às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira semana da temporada regular. As duas equipes chegam ao confronto com uma vitória e uma derrota.

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Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, no CT do Ninho do Urubu, antes do NFL Rio Game (Foto: João Pedro Rodrigues/Lance!)

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