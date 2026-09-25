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Dak Prescott destaca preparação dos Cowboys para jogo contra Ravens no Rio

Quarterback afirma que equipe está um dia à frente no planejamento e quer ser agressiva contra Baltimore no Maracanã

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 19:45
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Dak Prescott fará no domingo (27), contra o Baltimore Ravens, seu primeiro jogo internacional em 11 temporadas na NFL. No Rio de Janeiro, o quarterback do Dallas Cowboys destacou a preparação antecipada para a partida no Maracanã e afirmou que a equipe pretende assumir uma postura agressiva no confronto.

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O Cowboys chegou ao Brasil na manhã de sexta-feira (25) e realizou o primeiro treino no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Segundo Prescott, a comissão técnica antecipou o plano de jogo para que os jogadores tivessem mais tempo para estudar e ajustar os detalhes antes da partida.

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Cowboys querem controlar o jogo

Prescott destacou que o Dallas estudou o trabalho de Jesse Minter, técnico do Ravens, desde o período em que ele era coordenador defensivo do Los Angeles Chargers. As equipes se enfrentaram na temporada passada, com vitória do Los Angeles por 34 a 17.

— Conseguimos voltar e assistir ao que esse treinador fez contra nós em Los Angeles no ano passado. Esse jogo foi muito importante para o nosso plano e para tentarmos entender as coisas. Eles fazem ajustes, nós fazemos ajustes.

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O quarterback afirmou que o objetivo é não deixar o Ravens ditar o ritmo da partida.

— Estamos confiantes no nosso plano de jogo, temos respostas para o que eles vão fazer. Isso faz parte de quem somos, não queremos sair da nossa identidade para tentar combater ou contra-atacar demais o que eles fazem. Queremos ser agressivos, queremos fazê-los jogar na defensiva e levar nosso melhor jogo até eles.

Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, no CT do Ninho do Urubu, antes do NFL Rio Game
Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, no CT do Ninho do Urubu, antes do NFL Rio Game (Foto: João Pedro Rodrigues/Lance!)

Preparação começou antes da viagem

De acordo com Prescott, o planejamento antecipado permitiu que o elenco tivesse mais tempo para trabalhar os detalhes da estratégia durante a estadia no Rio. A equipe também adotou uma rotina diferente da habitual para favorecer a recuperação física e a integração entre os jogadores.

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— Eles dificultaram o próprio trabalho e deixaram o plano de jogo pronto mais cedo, então estamos um dia à frente de tudo. Isso nos permite ter um dia extra para ajustar o plano, conferir os detalhes e fazer o que é necessário. Ao mesmo tempo, estamos fortalecendo a união da equipe, ficando juntos no hotel e passando bastante tempo juntos em um lugar novo.

O Dallas trata a viagem como uma missão exclusivamente esportiva. A equipe permaneceu concentrada no hotel e, além dos treinamentos, tem como compromissos principais a visita ao Maracanã no sábado e a partida de domingo.

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Dak destaca estreia internacional

A partida no Rio será a primeira de Prescott fora dos Estados Unidos em sua carreira. O quarterback afirmou que está animado com a oportunidade de levar a marca dos Cowboys a um novo público e destacou a presença de torcedores da equipe no Brasil.

— Estou surpreso por ter demorado tanto, mas estou empolgado que finalmente aconteceu e que seja no Brasil, um lugar onde nunca estive. O objetivo é tentar expandir o jogo para diferentes lugares. O esporte já esteve aqui, mas não a marca de futebol dos Cowboys nem a organização.

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Prescott também afirmou que espera que a partida desperte o interesse de novos torcedores pelo futebol americano.

— É sempre emocionante ter a oportunidade de jogar, mas poder fazer isso em um novo país, com novos torcedores, e apresentar o esporte a crianças que estão tentando aprender sobre futebol americano, sendo os rostos que elas podem admirar e aspirar a ser, é algo que não levamos de ânimo leve.

dak prescott dallas cowboys
Dak Prescott em ação na semana 1 da NFL (Foto: Divulgação/Dallas Cowboys)

Quarterback minimiza preocupação com gramado

As condições do gramado do Maracanã foram tema de preocupação durante a semana, mas Prescott afirmou que não pretende se deixar influenciar pelas notícias sobre a superfície.

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— Não dou muita atenção a isso. Confio no meu equipamento e nas chuteiras que vou usar. Se é a superfície em que vamos jogar, vamos jogar. Se vão permitir que a partida aconteça, é porque o campo é bom o suficiente. De onde eu venho, já joguei em coisas muito piores. Já fui derrubado no cimento. Então, se a grama está macia, vamos aceitar. Eu aceito, pelo menos. De qualquer forma, espero não ir ao chão.

Cowboys e Ravens se enfrentam neste domingo, às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira semana da temporada regular. As duas equipes chegam ao confronto com uma vitória e uma derrota.

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Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, no CT do Ninho do Urubu, antes do NFL Rio Game
Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, no CT do Ninho do Urubu, antes do NFL Rio Game (Foto: João Pedro Rodrigues/Lance!)

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