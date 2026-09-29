Os brasileiros não foram os únicos cativados pela primeira partida de NFL realizada no Rio de Janeiro. A vitória do Baltimore Ravens sobre o Dallas Cowboys no Maracanã, no último domingo (27), registrou a maior audiência de uma emissora de televisão norte-americana para um jogo de futebol americano disputado fora dos Estados Unidos.

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Segundo o levantamento da CBS, detentora dos direitos de transmissão da NFL no país, 24,9 milhões de pessoas assistiram ao Rio Game. O evento teve pico superior a 30 milhões de espectadores.

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Os dados representam o sucesso do processo de internacionalização da NFL, que levou mais de 72 mil torcedores ao estádio para acompanhar no último fim de semana o terceiro confronto de abertura de temporada sediado no Brasil, o primeiro no Rio. Em 2024 e 2025, a Neo Química Arena, em São Paulo, foi escolhida como palco de Green Bay Packers x Philadelphia Eagles e Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs, respectivamente.

Um acordo firmado entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a NFL prevê a realização de pelo menos três jogos de temporada regular na cidade nos próximos cinco anos. Em 2026, outras oito partidas estão programadas para acontecer fora dos Estados Unidos.

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Maracanã recebeu Baltimore Ravens x Dallas Cowboys pelo NFL Rio Game (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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Ravens batem Cowboys em final emocionante no Maracanã

No domingo (27), o Maracanã recebeu pela primeira vez uma partida da NFL no Rio de Janeiro. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentaram pela terceira rodada da temporada regular da liga, em um duelo que levou 72.792 torcedores ao estádio. O público foi o maior registrado no Maracanã em 2026. No último segundo, os Ravens saíram vencedores por 34 a 31. É a primeira vez que um time visitante vence uma partida no Brasil.