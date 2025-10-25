A participação de Lamar Jackson no jogo do Baltimore Ravens contra o Chicago Bears, neste domingo, ainda não está garantida. O Quarterback 2x MVP apareceu como "questionável" no relatório de lesões divulgado na última sexta-feira (24), devido a uma lesão na posterior da coxa.

Lamar voltou aos treinos nesta semana de forma limitada e, nesta sexta, participou integralmente das atividades. Mesmo assim, o técnico John Harbaugh preferiu não cravar sua presença em campo:

- Vamos ver como ele vai reagir nos próximos dias, afirmou o treinador dos Ravens.

Caso o camisa 8 seja novamente desfalque, o que significaria sua terceira ausência seguida, Tyler Huntley deve ser o titular. O jogador da NFL disputa posição com Cooper Rush, mas Harbaugh confirmou que Huntley deve largar na frente, devido às últimas atuações de Rush.

Lamar Jackson não atua desde a derrota para o Kansas City Chiefs, dia 28 de setembro. Desde então, o Baltimore Ravens perdeu 2 partidas consecutivas.

Sem seu principal jogador, os Ravens acumulam retrospecto negativo: são 5 vitórias e 12 derrotas, sem o QB em campo, desde que Lamar Jackson assumiu a titularidade plena da equipe em 2019.

Na atual temporada, o Quarterback disputou quatro jogos, com 869 jardas passadas, 10 touchdowns e apenas uma interceptação. Enquanto isso, Cooper Rush foi titular nas últimas duas semanas, mas teve dificuldades: 34 passes completos em 52 tentativas, 303 jardas e quatro interceptações, sem marcar touchdowns. Huntley, contratado no meio do ano após passagem pelos Cleveland Browns, substituiu Cooper Rush na derrota para o Los Angeles Rams e tem histórico conhecido com o time: já foi reserva direto de Lamar Jackson entre 2021 e 2023.

Tyler Huntley soma 5 vitórias e 9 derrotas como titular na carreira, sendo cinco dessas partidas com o Miami Dolphins, em 2024.

O mistério sobre a recuperação de Lamar Jackson deve continuar até momentos antes do kickoff, marcado para 14h (de Brasília), neste domingo, contra o Chicago Bears.