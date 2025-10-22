A temporada não vai nada bem para o Baltimore Ravens mas, ao menos, o time teve uma boa notícia nesta quarta-feira (22). Após lesão na posterior da coxa, o Quarterback Lamar Jackson voltou a treinar com o time, o que acendeu um sinal de alerta para uma volta por cima da equipe no campeonato, com ainda esperanças de chegar aos playoffs da NFL.

Lamar Jackson participou da sessão de treino aberto à imprensa, estando em campo pela primeira vez em campo desde que sofreu a lesão durante a derrota por 37 a 20 para os Kansas City Chiefs no dia 28 de setembro. Quase um mês depois, o 2x MVP da NFL parece estar recuperado.

Durante a atividade, Lamar foi visto aquecendo e correndo, embora ainda atrás dos companheiros titulares. A própria comunicação da franquia havia indicado que Jackson ainda não estava treinando 100% com a equipe.

Retorno de Lamar Jackson à NFL

A volta de Lamar Jackson tem peso especial porque os Ravens vivem momento delicado na temporada: com apenas uma vitória e cinco derrotas, o time é o último colocado na AFC Norte. Antes da lesão, Jackson liderava a liga com 10 passes para touchdown e ostentava rating de 130,5 em suas quatro partidas como titular nesta temporada de 2025. Ainda, a média de pontos do ataque nesses jogos era de 32,8 pontos por partida, um dos maiores da liga.

No entanto, desde a saída dele, os Ravens marcaram apenas 13 pontos nos dois jogos seguintes. Um declínio claro e o indicador do quanto Lamar Jackson é uma peça fundamental para o setor ofensivo dos Ravens.

A equipe não jogou na semana 7 da NFL por estar de folga, a famosa "bye week". Agora, no próximo domingo, o time de Baltimore encara o Chicago Bears, às 14h (de Brasília), em casa. A expectativa é de que Lamar Jackson esteja à disposição, embora ainda esteja treinando de forma limitada.

O retorno de Lamar Jackson aos treinos representa uma injeção de ânimo para a torcida e para a equipe do Baltimore Ravens, que precisa urgentemente reverter o rumo da temporada. Há motivos para o otimismo, mas também, a responsabilidade de chegar com o desafio de liderar um ataque enfraquecido que não é imponente desde sua ausência.

