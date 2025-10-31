Lamar Jackson retorna e Ravens dominam os Dolphins, reascendendo esperança na NFL
Retorno de Lamar Jackson nos Ravens reacende esperança da torcida de Baltimore
- Matéria
- Mais Notícias
O Baltimore Ravens venceu o Miami Dolphins por 28 a 6 na noite da última quinta-feira (30), no Hard Rock Stadium, pela semana 9 da NFL. A vitória marcou o retorno em grande estilo do Quarterback Lamar Jackson, que estava fora das últimas três partidas por lesão no tendão da coxa. Com quatro passes para touchdown e 204 jardas aéreas, Lamar comandou o time em uma das atuações mais consistentes da temporada, garantindo a segunda vitória consecutiva da equipe e recolocando os Ravens na briga pela AFC Norte, algo que até então era uma meta um pouco mais distante para o time.
NFL com Lacalle: quem está na corrida pelo MVP de 2025?
Mais Esportes
Jogador da NFL sofre grave lesão e é retirado de campo, em melhor momento da carreira
Mais Esportes
NFL com Lacalle: a liga assumiu os riscos e começou a dar aula de expansão global
Mais Esportes
No início, o ataque dos Ravens mostrou dificuldades, somando apenas 13 jardas terrestres no primeiro tempo. Mas, após o intervalo, a equipe ajustou o ritmo: Lamar Jackson completou 9 de 10 passes para 95 jardas e dois touchdowns no terceiro quarto, enquanto o Running Back Derrick Henry coltou a desempenhar e conseguiu ultrapassar as 100 jardas terrestres (sendo 119 no total). Com a volta do QB, ainda buscando não se expor tanto, os Tight Ends foram os principais alvos da noite. Mark Andrews recebeu dois passes para TD e Charlie Kolar anotou outro.
Do outro lado, os Dolphins viveram uma noite marcada por mais erros e frustração. O ataque, que começou promissor, foi minado por falhas individuais: Tahj Washington sofreu um fumble dentro da redzone do campo de defesa logo no início, e o Kicker Riley Patterson desperdiçou um field goal de 35 jardas que poderia ter diminuído a diferença. Ainda, uma falta de saída falsa do Larry Borom em uma quarta descida crucial também custou caro à equipe. Apesar de ter produzido mais jardas que os Ravens no primeiro tempo, Miami saiu para o intervalo com apenas dois field goals convertidos.
O técnico Mike McDaniel demonstrou irritação à beira do campo, e o Quarterback Tua Tagovailoa saiu em defesa do grupo após a partida, afirmando que o time teve uma "conversa sincera" no vestiário para tentar reagir na temporada. Com o resultado, os Dolphins caíram para 2-7, voltando a preocupar seus torcedores e vendo aumentar a pressão sobre a comissão técnica. Do outro lado, os Ravens, que também não estavam em boa fase, ficam um pouco mais aliviados com o retorno do titular Lamar Jackson, ainda na metade da temporada da NFL.
Para os Ravens, a vitória foi o sinal mais claro de recuperação. A equipe chega a 3-5 e, com o retorno de Lamar Jackson e uma tabela favorável nas próximas semanas, volta a sonhar com uma arrancada rumo aos playoffs.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias