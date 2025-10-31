menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Lamar Jackson retorna e Ravens dominam os Dolphins, reascendendo esperança na NFL

Retorno de Lamar Jackson nos Ravens reacende esperança da torcida de Baltimore

Lamar Jackson retornou de lesão e lançou 4 touchdowns na NFL (Imagem: NFL)
imagem cameraLamar Jackson retornou de lesão e lançou 4 touchdowns na NFL (Imagem: NFL)
Dan Lacalle
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 31/10/2025
12:29
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Baltimore Ravens venceu o Miami Dolphins por 28 a 6 na noite da última quinta-feira (30), no Hard Rock Stadium, pela semana 9 da NFL. A vitória marcou o retorno em grande estilo do Quarterback Lamar Jackson, que estava fora das últimas três partidas por lesão no tendão da coxa. Com quatro passes para touchdown e 204 jardas aéreas, Lamar comandou o time em uma das atuações mais consistentes da temporada, garantindo a segunda vitória consecutiva da equipe e recolocando os Ravens na briga pela AFC Norte, algo que até então era uma meta um pouco mais distante para o time.

continua após a publicidade

No início, o ataque dos Ravens mostrou dificuldades, somando apenas 13 jardas terrestres no primeiro tempo. Mas, após o intervalo, a equipe ajustou o ritmo: Lamar Jackson completou 9 de 10 passes para 95 jardas e dois touchdowns no terceiro quarto, enquanto o Running Back Derrick Henry coltou a desempenhar e conseguiu ultrapassar as 100 jardas terrestres (sendo 119 no total). Com a volta do QB, ainda buscando não se expor tanto, os Tight Ends foram os principais alvos da noite. Mark Andrews recebeu dois passes para TD e Charlie Kolar anotou outro.

Do outro lado, os Dolphins viveram uma noite marcada por mais erros e frustração. O ataque, que começou promissor, foi minado por falhas individuais: Tahj Washington sofreu um fumble dentro da redzone do campo de defesa logo no início, e o Kicker Riley Patterson desperdiçou um field goal de 35 jardas que poderia ter diminuído a diferença. Ainda, uma falta de saída falsa do Larry Borom em uma quarta descida crucial também custou caro à equipe. Apesar de ter produzido mais jardas que os Ravens no primeiro tempo, Miami saiu para o intervalo com apenas dois field goals convertidos.

continua após a publicidade

O técnico Mike McDaniel demonstrou irritação à beira do campo, e o Quarterback Tua Tagovailoa saiu em defesa do grupo após a partida, afirmando que o time teve uma "conversa sincera" no vestiário para tentar reagir na temporada. Com o resultado, os Dolphins caíram para 2-7, voltando a preocupar seus torcedores e vendo aumentar a pressão sobre a comissão técnica. Do outro lado, os Ravens, que também não estavam em boa fase, ficam um pouco mais aliviados com o retorno do titular Lamar Jackson, ainda na metade da temporada da NFL.

Para os Ravens, a vitória foi o sinal mais claro de recuperação. A equipe chega a 3-5 e, com o retorno de Lamar Jackson e uma tabela favorável nas próximas semanas, volta a sonhar com uma arrancada rumo aos playoffs.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias