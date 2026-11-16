GP de São Paulo abre venda de ingressos para 2027; veja valores

Começou, nesta segunda-feira (16), a venda geral de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2027. Entre as principais novidades estão a criação de uma arquibancada em homenagem ao piloto brasileiro Gabriel Bortoleto e a possibilidade de comprar entradas para apenas um dia da Fanzone. Os preços partem de R$ 545, na modalidade meia-entrada.

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A próxima edição da corrida será realizada entre os dias 5 e 7 de novembro de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A etapa será a 21ª do calendário da Fórmula 1 e contará com a presença de dois brasileiros no grid: Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara. O contrato para a realização da prova em território nacional foi renovado recentemente e garante a permanência do GP no calendário até 2035.

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A comercialização dos bilhetes acontece exclusivamente pelo site da Eventim, plataforma oficial de vendas do evento. A disponibilidade é limitada e os valores variam de acordo com o setor escolhido.

Novidades para o GP de São Paulo 2027

Uma das principais novidades para 2027 é a criação da Arquibancada Gabriel Bortoleto. O antigo Setor H passou a levar o nome do piloto brasileiro, em reconhecimento à sua trajetória na principal categoria do automobilismo mundial. O ingresso para o espaço terá preço único de R$ 3.950 e dará direito a brindes especiais.

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A iniciativa segue uma tendência de outros circuitos internacionais, que também possuem setores dedicados a pilotos de destaque. É o caso das arquibancadas em homenagem a Lando Norris, em Silverstone, Carlos Sainz, em Barcelona, e Oscar Piastri, em Melbourne.

Outra mudança envolve o acesso à pista após a corrida. A partir de 2027, somente os espectadores do Setor A poderão participar da celebração do pódio diretamente no circuito, respeitando a programação do evento. Os ingressos para essa área custam a partir de R$ 890.

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A organização também implementou alterações na distribuição dos assentos. Os setores B, D, M e R passarão a contar com lugares numerados. A escolha dos assentos será aleatória, mas a organização garante que pessoas que realizarem a compra na mesma transação ficarão acomodadas próximas umas das outras.

Informações sobre a Arquibancada Bortoleto disponíveis no site da Eventim, plataforma de venda de ingressos para o GP de São Paulo de F1 2027 (Foto: Reprodução)

Fanzone terá ingressos para dias individuais

A Fanzone também terá uma novidade importante na edição de 2027. Pela primeira vez, os fãs poderão comprar ingressos válidos para apenas um dos dias do Grande Prêmio. Até então, as entradas davam acesso aos três dias de programação.

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O bilhete individual custará R$ 240, enquanto o pacote completo, válido para sexta-feira, sábado e domingo, terá preço de R$ 650.

Localizada no Kartódromo Ayrton Senna, a Fanzone oferece atividades interativas, simuladores de corrida, apresentações musicais e a possibilidade de contato com pilotos e integrantes das equipes. O espaço, porém, não tem visão direta da pista, e as sessões são acompanhadas por meio de telões. A entrada também não garante acesso às arquibancadas ou aos demais setores do autódromo.

Fanzone em Interlagos (Foto: Anna Carolina Ramos)

Ingressos para Heineken Village e setores VIP

Os fãs que buscam experiências diferenciadas também poderão adquirir ingressos para o Heineken Village, espaço localizado em uma área gramada no miolo do circuito. O ambiente conta com duas categorias: Gramado e Estrela. A segunda oferece uma experiência premium, com alimentação e open bar de cerveja e chope. Os preços começam em R$ 1.370.

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Também estarão disponíveis entradas para três áreas VIP: Orange Tree Club, Pit Stop Club e Grand Prix Club. Este último oferece, entre as atrações, uma visitação aos boxes de Interlagos. O ingresso tem preço único de R$ 22.600.

Veja os valores dos ingressos para o GP de São Paulo 2027

Preço inicial: R$ 545 (meia-entrada)

Arquibancada Gabriel Bortoleto: R$ 3.950

Fanzone: R$ 240 (um dia) ou R$ 650 (três dias)

Grand Prix Club: R$ 22.600

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial da Eventim, conforme a disponibilidade de cada setor.

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