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Schumacher analisa como Russell 'pode se tornar o Barrichello de Antonelli' na F1

Ascensão de jovem italiano coloca em jogo "titularidade" de George na Mercedes

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 09:36
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A primeira vitória de Barrichello na Ferrari, e também na Fórmula 1, aconteceu no movimentado GP da Alemanha de 2000
A primeira vitória de Barrichello na Ferrari, e também na Fórmula 1, aconteceu no movimentado GP da Alemanha de 2000 (Foto: Reprodução)

O momento não é nada favorável para George Russell na Fórmula 1. Depois de dominar os números da Mercedes em 2025, o britânico viu o cenário mudar na atual temporada e seu companheiro, Kimi Antonelli, se tornar o campeão mundial mais jovem da história. Agora, segundo Ralf Schumacher, o piloto enfrenta ainda um grande dilema pela frente.

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Para o ex-piloto e comentarista da F1, Russell terá de contar com um pouco de "sorte" no próximo ano, caso Kimi, "por algum motivo", não consiga se adaptar ao novo pacote da Mercedes. Dessa maneira, ele poderia ter uma nova oportunidade de voltar a ser o "piloto 1" da escuderia alemã. Caso contrário, um novo Rubens Barrichello estaria se formando.

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— Talvez (a nova Mercedes) se adapte melhor ao seu estilo de pilotagem e os problemas que ele tem agora desapareçam um pouco com isso. Caso contrário, vejo um futuro sombrio para ele. George Russell pode, então, se tornar o Barrichello de Kimi Antonelli — analisou Ralf Schumacher, em entrevista ao podcast "Backstage Boxengasse", da Sky.

Mas, afinal, o que isso significa? Rubinho é visto por muitos como o piloto número 2 perfeito. Ao lado de Michael Schumacher, o piloto brasileiro acompanhou a conquista de cinco títulos mundiais na Ferrari, entre 2000 e 2005. Mas, para a tristeza dos fãs no Brasil, nenhum deles foi de Barrichello.

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É claro que não há garantias de que Antonelli se tornará multicampeão na Fórmula 1. Ainda assim, segundo Schumacher, as expectativas estão do lado do jovem italiano, que deverá enfrentar menos pressão após a conquista do título mundial. Do outro lado, porém, Russell terá um caminho ainda mais complicado em 2027.

— Ele (Kimi Antonelli) agora é campeão mundial. Acho que está até um pouco mais liberto, quando o vemos assim. Todo o resto agora é apenas a cereja do bolo, e não mais uma obrigação — completou.

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Com isso, George Russell poderá ter de lidar não apenas com a pressão de recuperar seu espaço na Mercedes, mas também com a ascensão de um companheiro que já chegou ao topo da Fórmula 1. Caso Antonelli mantenha o ritmo, o britânico corre o risco de passar a ocupar um papel secundário dentro da equipe, justamente o cenário que Ralf Schumacher usou a trajetória de Barrichello para ilustrar.

George Russell e Kimi Antonelli após sprint do GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Bryn Lennon/Getty Images/AFP)
George Russell e Kimi Antonelli após sprint do GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Bryn Lennon/Getty Images/AFP)
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