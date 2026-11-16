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Equipe de Rafa Câmara anuncia três pilotos para GP de Las Vegas na F1

Brasileiro, Oliver Bearman e Ryo Hirakawa se dividem entre as atividades da etapa

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 08:47
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Rafael Câmara no cockpit em Interlagos, macacão branco com logos da equipe
Rafael Câmara no cockpit em Interlagos, macacão branco com logos da equipe (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

A Haas terá uma formação diferente para o primeiro treino livre do Grande Prêmio de Las Vegas, mas manterá Rafa Câmara entre os titulares para a disputa do fim de semana. A equipe norte-americana confirmou nesta segunda-feira (16) que o brasileiro dividirá novamente a garagem com Oliver Bearman, enquanto Ryo Hirakawa ficará responsável por assumir o carro do britânico na sessão de abertura da etapa, na quinta-feira (19).

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A participação de Hirakawa representa mais uma oportunidade para o japonês acumular experiência na Fórmula 1. O piloto reserva da Haas chega a Las Vegas após conquistar o título mundial de pilotos do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) de 2026 pela Toyota. Ele também já teve outras participações em treinos livres pela equipe norte-americana nesta temporada.

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O japonês, inclusive, já conhece a rotina de um fim de semana de Grande Prêmio para além das atividades de sexta-feira. Em sua estreia como titular na categoria, no GP da Cidade do México, substituiu Esteban Ocon e terminou a corrida na décima colocação, conquistando um ponto para a Haas.

Já Rafa Câmara terá sua segunda oportunidade como titular da equipe na Fórmula 1. O pernambucano estreou diante da torcida brasileira, no GP de São Paulo, depois que a Haas decidiu antecipar sua entrada no grid após a saída de Ocon. Mesmo com as condições desafiadoras em Interlagos, o piloto conseguiu completar sua primeira corrida na categoria.

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Agora, em um circuito completamente diferente, Câmara terá a oportunidade de ampliar sua experiência com o VF-26. O traçado de rua de Las Vegas, que percorre pontos turísticos da cidade e inclui um trecho da famosa Strip, apresenta características particulares, com longas retas e curvas de baixa velocidade.

A etapa também será importante para a preparação do brasileiro para seu próximo grande desafio. Anunciado em outubro como piloto titular da Haas para 2027, Câmara terá uma temporada completa pela frente na principal categoria do automobilismo mundial. Até lá, cada quilômetro acumulado em condições reais de corrida poderá contribuir para sua adaptação ao equipamento e à dinâmica de trabalho da equipe.

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O Grande Prêmio de Las Vegas será disputado entre os dias 19 e 21 de novembro. O primeiro treino livre está marcado para quinta-feira, com a corrida acontecendo no sábado (21), no circuito de 6,2 quilômetros montado nas ruas da cidade norte-americana.

Rafael Câmara em ação no GP de São Paulo pela F1 2026
Rafael Câmara em ação no GP de São Paulo pela F1 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
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