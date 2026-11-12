O carro que marcou uma das passagens mais breves e dolorosas de Ayrton Senna pela Fórmula 1 vai a leilão público pela primeira vez. Uma Williams FW16B-01, utilizada pelo tricampeão em atividades no início de 1994, está sendo oferecida pela casa RM Sotheby's e pode alcançar US$ 6 milhões (cerca de R$ 33,6 milhões), com lance mínimo estimado em US$ 4 milhões (R$ 22,4 milhões).

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O modelo carrega um acordo contratual particular. Por cláusula, Senna teria direito a receber um chassi da Williams caso a equipe conquistasse o Mundial de Construtores de 1994. A escuderia alcançou o título e, mesmo após a morte do piloto, cumpriu o compromisso, entregando o FW16B-01 aos familiares do tricampeão.

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Senna guiou o modelo em Interlagos

Embora tenha sido associado ao brasileiro, o FW16B-01 nunca foi utilizado por ele em uma corrida oficial. A primeira aparição aconteceu no warm-up do GP do Brasil de 1994 — antiga sessão de aquecimento realizada nas manhãs de domingo antes da largada. Na ocasião, Senna registrou um tempo melhor que o de Michael Schumacher, que venceria a prova em Interlagos.

O monoposto também foi utilizado em uma bateria de testes no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Ao lado de Damon Hill, seu companheiro de equipe na Williams, Senna percorreu 842 quilômetros com o modelo. Foram essas as duas únicas ocasiões em que o brasileiro pilotou o chassi antes do acidente fatal em Ímola.

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Williams continuou usando o chassi

Depois da morte de Senna, o carro seguiu em atividade pela equipe. David Coulthard, que assumiu a vaga do brasileiro, utilizou o FW16B-01 nos GPs da Espanha e do Canadá, terminando a prova canadense na quinta colocação. Nigel Mansell também guiou o monoposto no GP da França, em seu retorno à Fórmula 1 após a passagem pela IndyCar.

A última participação do chassi em uma corrida aconteceu no GP da Grã-Bretanha de 1994, novamente com Coulthard, que cruzou a linha de chegada em quinto lugar. A partir daí, o carro passou a ser utilizado apenas como reserva ou em testes até o encerramento da temporada, quando foi finalmente entregue à família de Senna.

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Relíquia está sendo leiloada pela primeira vez

Segundo a RM Sotheby's, o FW16B-01 permaneceu praticamente sem alterações até 2024, quando foi adquirido pelo atual proprietário junto à família do piloto. Agora, o monoposto é ofertado ao público de forma inédita e representa um dos apenas dois carros pilotados por Senna em 1994 que ainda existem.

A temporada daquele ano foi a única do brasileiro pela Williams e terminou de forma trágica. Senna disputou três GPs, conquistou a pole position em todas as etapas, mas não completou nenhuma corrida. No GP de San Marino, em Ímola, sofreu o acidente fatal na curva Tamburello.

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