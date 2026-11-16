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Semana de corrida! GP de Las Vegas leva a Fórmula 1 de volta para a madrugada no Brasil

A etapa norte-americana acontece entre os dias 19 e 22 de novembro

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 11:37
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Largada do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Largada do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

A Fórmula 1 parte para mais uma "maratona" após uma semana de intervalo. No próximo fim de semana, entre os dias 19 e 22 de outubro, os pilotos entram em ação no Grande Prêmio de Las Vegas – a primeira de três etapas consecutivas que encerram a temporada de 2026. A corrida principal da 21ª etapa do calendário está marcada para a primeira hora de domingo (22).

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A etapa será disputada no Circuito Urbano de Las Vegas, na capital de Nevada. O traçado norte-americano tem 6,201 quilômetros de extensão, 17 curvas e percorre algumas das principais avenidas da cidade, incluindo a famosa Las Vegas Strip. A corrida será disputada em 50 voltas, totalizando 309,958 quilômetros. Essa etapa é a última de três que acontecem nos Estados Unidos.

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O Grande Prêmio dos Estados Unidos terá uma programação "diferente" da habitual na Fórmula 1. A principal novidade será a realização da corrida na madrugada entre sábado (21) e domingo (22), enquanto as atividades de pista começarão logo na quinta-feira (19) à noite. A mudança acontece por causa da diferença de fuso horário, que é de 5 horas à frente do Horário de Brasília.

E os horários do GP de Las Vegas?

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h30 (de Brasília)

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 (de Brasília)

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h (de Brasília)

DOMINGO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 1h (de Brasília)

O último vencedor do GP de Las Vegas foi Max Verstappen, da Red Bull, que triunfou na edição de 2025. Para a temporada de 2026, no entanto, a disputa pelo título de pilotos já está definida: Kimi Antonelli conquistou o campeonato com quatro etapas de antecedência. Assim, a expectativa fica voltada para a briga pelas últimas posições do campeonato, principalmente no Mundial de Construtores.

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Kimi Antonelli cumprimenta Max Verstappen em pódio no GP da Espanha pela F1 2026
Kimi Antonelli cumprimenta Max Verstappen em pódio no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Thomas COEX / AFP)
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