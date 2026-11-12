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Racing Bulls anuncia dupla de pilotos para temporada de 2027 da F1

Equipe segue com Liam Lawson e Arvid Lindblad como titulares na Fórmula 1

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 11:07
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Carro Racing Bulls para F1 2026 (Foto: Divulgação/Racing Bulls)
Carro Racing Bulls para F1 2026 (Foto: Divulgação/Racing Bulls)

A Racing Bulls definiu a formação que levará para a temporada 2027 da Fórmula 1. A equipe confirmou nesta quinta-feira a permanência de Liam Lawson e Arvid Lindblad, que terão mais um ano juntos no time após estrearem como companheiros de garagem em 2026. Com a decisão, o time mantém a combinação entre a experiência do neozelandês e a juventude do britânico.

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A renovação representa uma aposta na continuidade do trabalho desenvolvido ao longo do atual campeonato. Segundo Alan Permane, chefe da equipe, os dois pilotos apresentaram evolução individual e também conseguiram construir uma parceria considerada positiva pela direção. O dirigente destacou ainda que a dupla reúne características importantes para que a Racing Bulls avance no próximo ano.

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Trajetória da dupla na estrutura da Red Bull

O caminho de Lawson na Fórmula 1 teve diferentes passagens pela estrutura da Red Bull. O neozelandês estreou na equipe em 2023 (ainda sob o nome de AlphaTauri), quando substituiu Daniel Ricciardo em cinco etapas, e voltou a ocupar a vaga do australiano nas últimas seis corridas de 2024. Depois de uma breve promoção ao time principal em 2025, retornou à equipe satélite e, em 2026, também foi chamado para substituir Isack Hadjar em três GPs antes de voltar à formação titular da Racing Bulls.

Já Lindblad vive sua primeira temporada na categoria e é o único estreante do grid em 2026. Aos 19 anos, o inglês chegou à Fórmula 1 depois de disputar a Fórmula 2, campeonato no qual terminou em sexto lugar em 2025, com três vitórias e cinco pódios. Ele integra o programa de jovens pilotos da Red Bull desde 2021 e assumiu a vaga de Hadjar neste ano.

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Nikola Tsolov fica sem vaga para 2027

A definição da dupla também encerra as especulações sobre uma possível promoção de Nikola Tsolov. O búlgaro de 19 anos faz parte da academia da Red Bull, disputa o título da Fórmula 2 em 2026 contra o brasileiro Rafael Câmara e chegou a participar do primeiro treino livre do GP do México com a Racing Bulls. Apesar disso, a equipe optou por manter os atuais titulares.

O time chega à reta final de 2026, ocupando a quinta colocação no Mundial de Construtores, com 114 pontos – sua melhor campanha na história, considerando também as fases anteriores como Toro Rosso e AlphaTauri. Entre os pilotos, Lawson aparece em nono lugar, com 89 pontos, enquanto Lindblad está na 11ª posição. Os melhores resultados da dupla até aqui foram conquistados no GP de Mônaco: quinto lugar para o neozelandês e sexto para o britânico.

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Arvid Lindblad e Liam Lawson no paddock do GP da Áustria pela F1 2026
Arvid Lindblad e Liam Lawson no paddock do GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: ERWIN SCHERIAU / APA / AFP)
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