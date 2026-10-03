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Verstappen conquista primeira pole pela F1 2026 no GP do Bahrein

Lewis Hamilton e Kimi Antonelli fecham pódio; Gabriel Bortoleto fica em 10º lugar

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 06:30
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Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026
Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026 (Foto: Jade Gao / AFP)

Max Verstappen colocou a Red Bull na pole position do Grande Prêmio do Bahrein, 16ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. Neste sábado (3), o tetracampeão mundial superou Lewis Hamilton e Kimi Antonelli na classificação e garantiu a primeira posição no grid para a corrida de domingo. Gabriel Bortoleto, por sua vez, avançou ao Q3 e terminou a sessão na 10ª colocação.

➡️ Volta a volta da pole de Verstappen no GP do Bahrein pela F1 2026

A classificação em Sepang terminou com um feito importante para Verstappen. O holandês conquistou sua primeira pole position na temporada de 2026 e dividirá a primeira fila com Lewis Hamilton, formando um grid que reúne 11 títulos mundiais: quatro do piloto da Red Bull e sete do heptacampeão da Ferrari. Bortoleto, enquanto isso, avançou ao Q3 depois de uma recuperação no fim da segunda sessão.

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Como foi a classificação do GP do Bahrein?

Q1

A primeira parte da sessão começou com a dupla da Haas sendo a primeira a deixar os boxes. Esteban Ocon registrou a primeira volta rápida, com 1m38s879, à frente de Oliver Bearman. Aos poucos, o restante do grid entrou na disputa, com Gabriel Bortoleto aparecendo inicialmente em 14º.

A Ferrari rapidamente colocou Lewis Hamilton e Charles Leclerc entre os primeiros colocados, mas Kimi Antonelli assumiu a liderança provisória pouco depois. O italiano, no entanto, não conseguiu permanecer no topo por muito tempo: Max Verstappen respondeu com 1m36s477 e colocou a Red Bull na primeira posição.

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Bortoleto continuou melhorando e chegou ao oitavo lugar na reta final. Lance Stroll também conseguiu avançar na tabela, enquanto Fernando Alonso escapou da zona de eliminação nos últimos minutos. Verstappen terminou o Q1 como o mais rápido.

ELIMINADOS: Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Alexander Albon, Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

Q2

A segunda parte começou com Isack Hadjar puxando o pelotão, seguido por Verstappen. O francês assumiu a liderança provisória, mas o holandês respondeu rapidamente e voltou ao topo. Durante a sessão, Verstappen ainda recebeu uma bandeira de advertência por conduzir desnecessariamente devagar.

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Kimi Antonelli também apareceu entre os primeiros, mas teve uma volta excluída por exceder os limites de pista na curva 6. O italiano precisou buscar uma nova tentativa e chegou a ser o único piloto na pista em determinado momento.

Enquanto isso, Bortoleto demorou para registrar sua primeira volta rápida. Quando conseguiu, o brasileiro apareceu em nono e passou a controlar a situação dentro da zona de classificação para o Q3. A tranquilidade, porém, durou pouco.

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Na reta final, Liam Lawson melhorou seu tempo e colocou Bortoleto em décimo primeiro. O brasileiro precisava reagir para não ser eliminado e conseguiu melhorar nos instantes finais, ultrapassando o piloto da Racing Bulls e garantindo a última vaga no Q3.

ELIMINADOS: Liam Lawson, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lance Stroll, Franco Colapinto e Arvid Lindblad.

Q3

A última parte da classificação começou com todos os pilotos apostando nos pneus macios, como de costume. Isack Hadjar chegou a aparecer no topo nos primeiros minutos, mas Verstappen voltou a mostrar força e rapidamente assumiu a liderança com 1m35s250.

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Bortoleto também foi à pista, mas realizou sua tentativa com pneus usados e ficou inicialmente na última posição. Antonelli, por outro lado, demorou para registrar uma volta rápida. Quando reagiu, porém, garantiu com tranquilidade sua entrada no Top 3.

Na reta final, a disputa pela pole ficou concentrada principalmente entre Verstappen e Hamilton. O britânico ainda tentou superar o rival, mas não conseguiu encontrar tempo suficiente para tirar a primeira posição da Red Bull.

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Com o cronômetro zerado, Verstappen confirmou a primeira pole position da temporada 2026. Hamilton ficou em segundo e Antonelli completou o Top 3. Assim, a primeira fila do GP do Bahrein terá dois campeões mundiais e 11 títulos somados. Bortoleto, que conseguiu sobreviver à pressão no fim do Q2, terminou a classificação em décimo e largará da quinta fila em Sepang.

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Confira grid de largada em Sepang

PosiçãoPilotoEquipeTempoDiferença

1

Max Verstappen

Red Bull

1:35.130

2

Lewis Hamilton

Ferrari

1:35.428

+0.298

3

Kimi Antonelli

Mercedes

1:35.631

+0.501

4

Charles Leclerc

Ferrari

1:35.666

+0.536

5

Lando Norris

McLaren

1:35.757

+0.627

6

Oscar Piastri

McLaren

1:35.762

+0.632

7

George Russell

Mercedes

1:35.871

+0.741

8

Pierre Gasly

Alpine

1:37.210

+2.080

9

Gabriel Bortoleto

Audi

1:37.673

+2.543

10

Liam Lawson

Racing Bulls

1:37.023

11

Fernando Alonso

Aston Martin

1:37.220

12

Carlos Sainz

Williams

1:37.527

13

Isack Hadjar*

Red Bull

1:35.558

+0.428

14

Lance Stroll

Aston Martin

1:37.566

15

Nico Hulkenberg

Audi

1:37.970

16

Oliver Bearman

Haas

1:37.980

17

Esteban Ocon

Haas

1:38.233

18

Alexander Albon

Williams

1:38.600

19

Valtteri Bottas

Cadillac

1:38.611

20

Sergio Pérez

Cadillac

1:38.933

21

Franco Colapinto*

Alpine

22

Arvid Lindblad*

Racing Bulls

*Isack Hadjar, Franco Colapinto e Arvid Lindblad sofreram punições e perderam posições no grid de largada do GP do Bahrein.

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026
Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia pela F1 2026 (Foto: I-HWA CHENG / AFP)
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