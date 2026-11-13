GP de São Paulo movimenta mais de R$ 2,5 bilhões em 2026

O GP de São Paulo de Fórmula 1 movimentou R$ 2,63 bilhões na economia em 2026. O valor representa um crescimento real de 11,9% em relação à edição anterior da F1, quando o impacto econômico foi estimado em R$ 2,35 bilhões. Os dados fazem parte de um estudo realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que também identificou recordes na geração de empregos e na arrecadação de tributos.

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Do total movimentado, R$ 1,58 bilhão corresponde ao impacto direto do evento, enquanto R$ 1,05 bilhão foi gerado indiretamente pela cadeia produtiva. A realização da etapa, disputada entre os dias 6 e 8 de novembro, também contribuiu para a criação de 28.122 postos de trabalho, número 18,7% superior aos 23.683 registrados em 2025.

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GP de São Paulo também aumenta arrecadação de impostos

Além da movimentação financeira e da geração de empregos, o levantamento apontou crescimento na arrecadação de tributos. A edição de 2026 gerou R$ 377,1 milhões em impostos para as esferas municipal, estadual e federal, uma alta real de 11,5% na comparação com o ano passado.

Outro indicador apresentado pela FGV foi o Índice de Alavancagem Econômica (IAE), que relaciona o impacto financeiro ao investimento total realizado. Segundo o estudo, cada R$ 1 investido na realização do GP de São Paulo representa um retorno de R$ 8,09 para a economia local.

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GP de São Paulo registra recorde de público em Interlagos

Os resultados econômicos vieram acompanhados de uma nova marca de público. Ao longo dos três dias de programação, 317.096 pessoas passaram pelo Autódromo de Interlagos, um aumento de 4,4% em relação aos 303.627 espectadores de 2025. Desde 2021, quando o evento passou a contar com uma nova gestão, o crescimento acumulado de público chegou a 74,5%.

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O perfil dos visitantes também foi detalhado no levantamento da "SPTuris". Pessoas de fora da capital paulista representaram 76% do público, sendo 40% provenientes de outros estados e 17% de outros países. A participação feminina também aumentou: as mulheres passaram de 36,1% dos espectadores em 2025 para 38,3% em 2026.

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Exposição de mídia do GP de São Paulo chega a R$ 2,8 bilhões

A visibilidade internacional da etapa da Fórmula 1 também alcançou números expressivos. De acordo com a Formula Money, a exposição de mídia do GP de São Paulo foi avaliada em US$ 517,6 milhões, aproximadamente R$ 2,8 bilhões.

As transmissões de televisão e rádio responderam por 63,5% desse retorno, enquanto as plataformas digitais representaram 32,34% e a mídia impressa ficou com os 4,08% restantes. Considerando as últimas sete edições, o valor acumulado de exposição de mídia chegou a US$ 3,06 bilhões.

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O bom desempenho da etapa também foi acompanhado pela renovação do contrato entre a Fórmula 1 e a Prefeitura de São Paulo. Anunciado durante o fim de semana da corrida, o novo vínculo garante a permanência do GP na capital paulista até 2035. A próxima edição está prevista para os dias 5, 6 e 7 de novembro de 2027, novamente em Interlagos.