O fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 movimentou não apenas as arquibancadas de Interlagos, mas também as buscas por marcas associadas à categoria. Um levantamento da Tunad, empresa de inteligência de mídia e dados, identificou diferenças no interesse do público pelos patrocinadores e parceiros da competição. A Aramco liderou o crescimento proporcional, com alta de 409,7% nas pesquisas no domingo da corrida, quando chegou a 9,3 mil buscas. Bradesco, Nubank e Claro também registraram aumento na procura.

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A análise acompanhou 39 marcas, entre patrocinadores, parceiros e equipes, no período de 30 de outubro a 9 de novembro. Entre os destaques, o Bradesco teve crescimento de 38,9% nas buscas ao longo do fim de semana, passando de 143 mil para 199 mil. No domingo do GP, a alta foi ainda maior: 201,8% em relação ao domingo anterior, que também teve uma etapa da Fórmula 1. O período coincidiu com o anúncio da parceria do banco com a equipe Haas.

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O Nubank também apresentou aumento no interesse do público, com avanço de 26,5% nas buscas durante o fim de semana, de 131 mil para 166 mil. O maior volume foi registrado na sexta-feira (6), com 69 mil pesquisas. Já a Claro teve alta de 18,9%, alcançando 170 mil buscas.

No segmento de energia, pneus e logística, a DHL registrou crescimento de 52,6%, enquanto Qatar Airways e Pirelli tiveram aumentos de 33,7% e 22%, respectivamente. A Aramco, que apresentou a maior variação proporcional entre as marcas analisadas, também se destacou na categoria de energia, pneus e logística.

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No mercado de luxo, a TAG Heuer teve alta de 36,1% nas buscas durante o fim de semana. No domingo, o crescimento chegou a 78,4% na comparação com a semana anterior, totalizando 5,3 mil pesquisas. A LVMH também registrou aumento: 31,1% no fim de semana e 212,4% no domingo. Entre as empresas de tecnologia, Salesforce e AWS tiveram avanços de 46,3% e 40,2%.

O levantamento também mostrou que a exposição ao evento não resultou necessariamente em mais buscas para todas as marcas. A MSC Cruises, patrocinadora que dá nome ao GP de São Paulo, manteve praticamente o mesmo volume de pesquisas, com pequena queda de 0,9%. A Heineken, parceira da Fórmula 1 há dez anos, registrou alta de 4,8%. Já no segmento de alimentação, o McDonald's, responsável por 92% das buscas da categoria analisada, teve retração de 15,9%.

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Para Ricardo Monteiro, COO da Tunad, os números mostram que a associação a um grande evento não garante, por si só, o aumento do interesse do público.

— Os resultados mostram que não basta estar associado a um grande evento para gerar interesse pela marca. A forma como cada empresa constrói sua presença, conecta sua identidade à competição e desenvolve ativações faz diferença na maneira como o público responde. As buscas são um indicador importante para acompanhar esse comportamento e entender quais associações conseguem despertar uma procura efetiva pelos patrocinadores — disse o COO da Tunad.

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Outro dado chama a atenção: na segunda-feira após a corrida, o volume total de buscas pelas marcas caiu 34,3% em relação ao domingo do GP. A redução indica que boa parte do interesse se concentra nos dias da competição e evidencia o desafio de manter a atenção do público depois que o evento termina.

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