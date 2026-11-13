Ação da Audi pode dar ponto 'atrasado' do GP da Itália a Bortoleto na F1
Equipe do brasileiro entrou em recurso, que será julgado no dia 25 de novembro
Gabriel Bortoleto pode somar um ponto importante na temporada 2026 da Fórmula 1, quase três meses após a disputa do GP da Itália. Nesta quinta-feira (12), a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou que a Corte Internacional de Apelação julgará no dia 25 de novembro um recurso movido pela Audi contra o resultado da corrida em Monza – decisão que pode alterar a zona de pontuação e beneficiar diretamente o brasileiro.
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A contestação gira em torno de Yuki Tsunoda, que correu pela Racing Bulls na etapa italiana e cruzou a linha de chegada em décimo lugar, logo à frente de Bortoleto. A audiência que definirá o desfecho do caso será realizada a portas fechadas na sede da entidade, em Paris, sem a presença de público ou jornalistas, e o veredito deve ser divulgado o quanto antes.
Por que a FIA absolveu Tsunoda em setembro
O impasse teve origem durante o procedimento de relargada em Monza, acionado após uma bandeira vermelha causada pela batida de Charles Leclerc. Na ocasião, Tsunoda alinhou o carro de forma irregular no grid, o que levou o diretor de prova Rui Marques a ordenar uma volta extra de apresentação antes de autorizar o reinício da corrida.
Na análise feita logo após o GP, os comissários decidiram não punir o piloto japonês. Segundo o entendimento da FIA, Tsunoda percebeu a falha a tempo e reposicionou o monoposto corretamente dentro da marcação do grid.
Além disso, a entidade avaliou que a volta adicional decorreu de uma medida preventiva tomada pelo diretor de prova, isentando o piloto de responsabilidade direta. A Racing Bulls reforçou essa tese, alegando que não recebeu qualquer aviso oficial de que o japonês deveria relargar do pit lane.
Como Bortoleto pode herdar o ponto na tabela
A Audi, no entanto, discorda da interpretação dos comissários e recorre com base no artigo B5.9.4 do regulamento esportivo da Fórmula 1. A regra determina que o piloto que provocar uma volta extra de formação deve reiniciar a corrida a partir dos boxes — e, caso não o faça, precisa cumprir uma punição de stop and go. Como Tsunoda seguiu na pista sem ser penalizado, a equipe alemã exige a aplicação retroativa da sanção.
No pós-corrida, uma punição de stop and go é convertida no acréscimo de 30 segundos ao tempo total de prova. Como Bortoleto terminou o GP da Itália na 11ª colocação, apenas sete segundos atrás de Tsunoda, a eventual punição derrubaria o piloto da Racing Bulls na classificação e promoveria o brasileiro ao décimo lugar. Com o ponto extra, Bortoleto chegaria a 15 na tabela do Mundial de Pilotos, ultrapassando o companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que soma 14.
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