Gabriel Bortoleto pode somar um ponto importante na temporada 2026 da Fórmula 1, quase três meses após a disputa do GP da Itália. Nesta quinta-feira (12), a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou que a Corte Internacional de Apelação julgará no dia 25 de novembro um recurso movido pela Audi contra o resultado da corrida em Monza – decisão que pode alterar a zona de pontuação e beneficiar diretamente o brasileiro.

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A contestação gira em torno de Yuki Tsunoda, que correu pela Racing Bulls na etapa italiana e cruzou a linha de chegada em décimo lugar, logo à frente de Bortoleto. A audiência que definirá o desfecho do caso será realizada a portas fechadas na sede da entidade, em Paris, sem a presença de público ou jornalistas, e o veredito deve ser divulgado o quanto antes.

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Por que a FIA absolveu Tsunoda em setembro

O impasse teve origem durante o procedimento de relargada em Monza, acionado após uma bandeira vermelha causada pela batida de Charles Leclerc. Na ocasião, Tsunoda alinhou o carro de forma irregular no grid, o que levou o diretor de prova Rui Marques a ordenar uma volta extra de apresentação antes de autorizar o reinício da corrida.

Na análise feita logo após o GP, os comissários decidiram não punir o piloto japonês. Segundo o entendimento da FIA, Tsunoda percebeu a falha a tempo e reposicionou o monoposto corretamente dentro da marcação do grid.

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Além disso, a entidade avaliou que a volta adicional decorreu de uma medida preventiva tomada pelo diretor de prova, isentando o piloto de responsabilidade direta. A Racing Bulls reforçou essa tese, alegando que não recebeu qualquer aviso oficial de que o japonês deveria relargar do pit lane.

Como Bortoleto pode herdar o ponto na tabela

A Audi, no entanto, discorda da interpretação dos comissários e recorre com base no artigo B5.9.4 do regulamento esportivo da Fórmula 1. A regra determina que o piloto que provocar uma volta extra de formação deve reiniciar a corrida a partir dos boxes — e, caso não o faça, precisa cumprir uma punição de stop and go. Como Tsunoda seguiu na pista sem ser penalizado, a equipe alemã exige a aplicação retroativa da sanção.

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No pós-corrida, uma punição de stop and go é convertida no acréscimo de 30 segundos ao tempo total de prova. Como Bortoleto terminou o GP da Itália na 11ª colocação, apenas sete segundos atrás de Tsunoda, a eventual punição derrubaria o piloto da Racing Bulls na classificação e promoveria o brasileiro ao décimo lugar. Com o ponto extra, Bortoleto chegaria a 15 na tabela do Mundial de Pilotos, ultrapassando o companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que soma 14.