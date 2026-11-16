A Série B do Brasileirão chegou ao fim para o Juventude, que comemorou no último sábado (13), no Alfredo Jaconi, o acesso à elite após vitória por 2 a 0. O grande destaque do Papo no ano foi o jovem meia Raí, de 24 anos, cria do Botafogo, que viveu a principal temporada na carreira, já chamando atenção de outros grandes clubes do cenário nacional.

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Raí foi o protagonista da campanha do Juventude em 2026. O meia fechou o ano com 43 jogos, tendo marcado dez gols e dado cinco assistências na Série B. Destaque absoluto e de contrato renovado por cláusula automática em caso de acesso.

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Com seus números, o jovem, que já havia ultrapassado Gabriel Taliari, goleador na Série A de 2025, e igualado Breno Lopes, se tornou o maior goleador do Papo no Brasileirão desde 2020. Foi dele o gol do acesso diante do Botafogo-SP.

O jogador teve início de ciclo complicado pelo clube da Serra Gaúcha, após ter a estreia adiada devido a alterações em exames clínicos na apresentação. Resolvido o problema e com a chancela médica, Raí pôde desfilar seu bom futebol.

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Raí foi o grande destaque do Juventude na Série B (Foto: Divulgação/Juventude)

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Início no Botafogo

Cria do Rio de Janeiro, Raí surgiu na base do Botafogo logo cedo, aos 11 anos. Ele brilhou em todas as categorias de formação e recebeu oportunidades no profissional. Pelo Glorioso, foram 28 jogos e três gols marcados, tendo participado da campanha do título da Libertadores, em 2024.

Com pouco espaço, foi emprestado ao CRB para a Série B daquele ano, mas logo retornou e defendeu o Boavista no Cariocão. Raí ainda acumula passagem pelo Volta Redonda, por quem disputou a edição passada da Segundona, e seu desempenho o fez assinar em definitivo com o Juventude em janeiro deste ano.