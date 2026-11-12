O grid da Fórmula 1 para a temporada de 2027 está perto de ser completo. A confirmação da renovação de Liam Lawson e Arvid Linblad pela Racing Bulls reduziu para um número de vagas ainda indefinidas no próximo campeonato. Entre os nomes já garantidos estão os brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara.

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Apesar da demora, a Racing Bulls definiu a formação que levará para a temporada 2027 da Fórmula 1. A equipe confirmou nesta quinta-feira (12) a permanência de Liam Lawson e Arvid Lindblad, que terão mais um ano juntos no time após estrearem como companheiros de garagem em 2026.

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Pilotos confirmados para a F1 2027

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen + Isack Hadjar

Mercedes: Kimi Antonelli e George Russell

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly + Franco Colapinto

Haas: Rafa Câmara + 1 vaga

Racing Bulls: Liam Lawson e Arvid Lindblad

Williams: Alex Albon e Carlos Sainz

Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg

Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez

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Brasil volta a ter dois pilotos

Rafa Câmara é o mais novo brasileiro na Fórmula 1 em 2027. A Haas anunciou, em outubro, a contratação do brasileiro em um acordo multianual e, assim, tem o primeiro e único piloto garantido para o próximo campeonato. A dupla do novato ainda não foi confirmada.

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No caso de Bortoleto, nenhuma renovação foi necessária para garantir a permanência do brasileiro na próxima temporada. Em entrevista à imprensa, o jovem piloto afirmou estar tranquilo durante a silly season – período conhecido como "temporada de especulações" – por ter um "contrato longo" com a Audi.