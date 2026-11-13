Uma ofensa dirigida a Charles Leclerc custou o credenciamento de um jornalista na Fórmula 1. O correspondente de automobilismo do diário britânico Daily Mail, Jonathan McEvoy, foi proibido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) de cobrir os últimos três Grandes Prêmios de 2026 após criticar duramente o piloto da Ferrari em um artigo. A suspensão do repórter foi comunicada na última quinta-feira (12).

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A decisão levou em conta uma publicação feita por Jonathan no dia 4 de novembro, dias antes do GP de São Paulo. Em sua coluna, o profissional chamou Leclerc de "safado" pelo desempenho na corrida anterior, no México, onde o monegasco se envolveu em um acidente com seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, logo na largada.

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O choque entre as Ferraris prejudicou as chances de vitória da escuderia italiana. Leclerc recebeu uma punição pelo ocorrido, e Verstappen, vencedor da prova pela Red Bull Racing, conseguiu segurar Hamilton até o fim do percurso. Durante a disputa, o piloto britânico chegou a alertar sua equipe sobre os "grandes problemas" causados pelo conflito entre ele e o monegasco, episódio similar ao ocorrido no GP da Itália, em setembro.

Em nota, o gerente-geral da FIA, Alberto Villarreal, afirmou que o artigo não respeitou os padrões profissionais exigidos aos jornalistas credenciados para cobrir a F1. Apesar da retirada da credencial de Jonathan McEvoy, o Daily Mail poderá enviar outros correspondentes nas provas de Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.

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Chris Dean, chefe de esportes do jornal, classificou a punição como um ataque sem precedentes à liberdade de imprensa e condenou a reação da FIA a uma opinião considerada "leve e justa" contra um competidor. Já McEvoy, em outra publicação, alegou que Fred Vasseur, chefe da Ferrari, teria denunciado seu comentário à entidade e incentivado seu veto nas etapas finais da temporada.

Charles Leclerc passa pela grama após toque com Lewis Hamilton no GP do México pela F1 2026 (Foto: YURI CORTEZ / AFP)

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Quando e onde será o próximo GP de Fórmula 1?

O Circuito Urbano de Las Vegas, nos Estados Unidos, recebe a 21ª etapa da F1 2026 entre os dias 19 e 22 de novembro. A corrida principal está marcada para a madrugada de domingo, às 01h (de Brasília), enquanto os dias anteriores estão reservados para os treinos livres e a classificatória.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.