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Repórter é banido da F1 2026 após criticar Leclerc; entenda

Jornalista chamou piloto da Ferrari de "safado" e perdeu credencial para o restante da temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 19:27
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Charles Leclerc no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
Charles Leclerc no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Uma ofensa dirigida a Charles Leclerc custou o credenciamento de um jornalista na Fórmula 1. O correspondente de automobilismo do diário britânico Daily Mail, Jonathan McEvoy, foi proibido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) de cobrir os últimos três Grandes Prêmios de 2026 após criticar duramente o piloto da Ferrari em um artigo. A suspensão do repórter foi comunicada na última quinta-feira (12).

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A decisão levou em conta uma publicação feita por Jonathan no dia 4 de novembro, dias antes do GP de São Paulo. Em sua coluna, o profissional chamou Leclerc de "safado" pelo desempenho na corrida anterior, no México, onde o monegasco se envolveu em um acidente com seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, logo na largada.

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O choque entre as Ferraris prejudicou as chances de vitória da escuderia italiana. Leclerc recebeu uma punição pelo ocorrido, e Verstappen, vencedor da prova pela Red Bull Racing, conseguiu segurar Hamilton até o fim do percurso. Durante a disputa, o piloto britânico chegou a alertar sua equipe sobre os "grandes problemas" causados pelo conflito entre ele e o monegasco, episódio similar ao ocorrido no GP da Itália, em setembro.

Em nota, o gerente-geral da FIA, Alberto Villarreal, afirmou que o artigo não respeitou os padrões profissionais exigidos aos jornalistas credenciados para cobrir a F1. Apesar da retirada da credencial de Jonathan McEvoy, o Daily Mail poderá enviar outros correspondentes nas provas de Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.

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Chris Dean, chefe de esportes do jornal, classificou a punição como um ataque sem precedentes à liberdade de imprensa e condenou a reação da FIA a uma opinião considerada "leve e justa" contra um competidor. Já McEvoy, em outra publicação, alegou que Fred Vasseur, chefe da Ferrari, teria denunciado seu comentário à entidade e incentivado seu veto nas etapas finais da temporada.

Charles Leclerc passa pela grama após toque com Lewis Hamilton no GP do México pela F1 2026
Charles Leclerc passa pela grama após toque com Lewis Hamilton no GP do México pela F1 2026 (Foto: YURI CORTEZ / AFP)

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O Circuito Urbano de Las Vegas, nos Estados Unidos, recebe a 21ª etapa da F1 2026 entre os dias 19 e 22 de novembro. A corrida principal está marcada para a madrugada de domingo, às 01h (de Brasília), enquanto os dias anteriores estão reservados para os treinos livres e a classificatória.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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