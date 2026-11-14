Mãe de Antonelli revela a gestão do dinheiro do campeão da F1

Kimi Antonelli, campeão mundial de Fórmula 1 (F1) aos 20 anos, mantém um acordo familiar para gerir seu dinheiro: seus pais lhe entregam uma mesada mensal com a qual ele deve cobrir seus gastos, inclusive durante as férias, revelou sua mãe Verónica Pomaro em entrevista.

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Tornar-se o campeão mais jovem da história da Fórmula 1 não mudou a forma como o jovem italiano administra suas finanças pessoais. Seus pais, Verónica Pomaro e Marco, lhe atribuem um orçamento mensal fixo para que ele aprenda a administrar seu dinheiro com responsabilidade e mantenha os pés no chão, apesar do sucesso e do alto salário que recebe.

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Verónica explicou que essa medida busca evitar que Antonelli se torne gastador e acabe sem recursos ao final da carreira, como ocorreu com outros campeões.

— Damos uma mesada todos os meses. Ele tem um orçamento mensal ao qual deve se ater. Eu disse: "Se chegar agosto e você tiver gastado tudo, terá que se virar para as férias" — comentou.

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Embora o piloto tenha caprichos, como o desejo de comprar algum carro, aceita essa forma de gestão econômica. Sua mãe esclareceu que não se trata de eles administrarem seu patrimônio, mas de um acordo familiar para ensiná-lo a economizar e gastar com sensatez.

— Ninguém toca no dinheiro do nosso filho. Eu sempre pago por ele, mesmo sendo piloto de F1. Para mim, é inconcebível que um filho tenha que pagar pelos pais — afirmou.

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Kimi Antonelli no pódio do GP dos EUA de F1. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Quando a F1 volta?

A Fórmula 1 segue para a reta final da temporada 2026. O Grande Prêmio de Las Vegas é o próximo compromisso do calendário e corresponde à 21ª etapa do campeonato, que terá apenas mais duas corridas depois da passagem pelos Estados Unidos. Veja na programação abaixo.

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 21h30 (de Brasília)

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 (de Brasília)

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO

🏎️ Classificação - 1h (de Brasília)

DOMINGO, 22 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - a partir das 1h (de Brasília)

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.